Romanet e Flamur Buçpapajt – Një risi në letërsinë botërore
Nga Pol Matju
Një zë shqiptar që po dëgjohet botërisht
Në horizontin letrar të shekullit XXI, emri i Flamur Buçpapajt po ngrihet me forcë si një nga zërat më origjinalë dhe më të fuqishëm të letërsisë së re evropiane. Romanet e tij, të përkthyera dhe të lexuara gjithnjë e më shumë, po studiohen sot nga Akademia Suedeze, institucioni që ndan Çmimin Nobel.
Ky fakt është një dëshmi se letërsia shqiptare, përmes Buçpapajt, ka hyrë në qarkullimin e madh kulturor ndërkombëtar.
Stili: poezia e fshehur në prozë
Buçpapaj shkruan me një gjuhë që rri mes prozës dhe poezisë. Paragrafët e tij janë të dendur, të ngarkuar me ritëm dhe figuracion, ndërsa dialogët shpesh i afrohen heshtjes, si një hapësirë ku lexuesi duhet të mendojë.
Një fragment tipik i tij tingëllon kështu:
“Desha të pushtoja botën, por mbeta vetëm një lundërtar në dete të huaja, duke kërkuar qetësi në një botë që më ka harruar.”
Ky intensitet e afron Buçpapajn me lirizmin e Milan Kunderës dhe me dimensionin metafizik të Albert Camus-it.
Temat: individi përballë historisë
Në qendër të romaneve të tij qëndron gjithmonë njeriu i zhytur në dramën e kohës.
Një emigrant që endet mes qyteteve të huaja, duke kërkuar identitet.
Një dashuri e pamundur, e shkatërruar nga historia.
Një intelektual i shtypur nga diktatura.
Këto janë figura konkrete, por në të njëjtën kohë universale. Buçpapaj arrin t’i kthejë në simbole të fatit njerëzor: emigranti si metaforë e mërgimit ekzistencial, dashuria e humbur si metaforë e humbjes së idealeve, kujtesa e diktaturës si mallkim kolektiv.
Filozofia e prozës: ekzistencializëm dhe humanizëm modern
Në thelb, romanet e tij janë të mbushura me pyetje ekzistencialiste:
Kush jemi? Përse vuajmë? Çfarë mbetet nga ne?
Por përtej pyetjeve të dhimbshme, autori sjell gjithmonë një mesazh humanist: se njeriu, edhe në mërgim, edhe i rrëzuar, mund të ringrihet përmes kujtesës dhe dashurisë.
Në këtë aspekt, ai qëndron në një linjë me Camus-in tek “I Huaji”, por me një ngjyrim shqiptar, ku historia dhe atdheu bëhen pjesë e fatit ekzistencial.
Krahasimet: nga kamus te Kundera
Në kritikën ndërkombëtare, Buçpapaj shpesh vendoset përkrah autorëve të medhenj boteror
Me Milan Kunderën ndan dramën e individit të shtypur nga historia.
Me Albert Camus ndan përplasjen me absurditetin dhe vetminë ekzistenciale.
Por, ndryshe nga të gjithë, Buçpapaj e ndërthur këtë traditë me një lirizëm të veçantë poetik, që i jep romanit shqiptar një dimension të ri.
Një risi që shkon drejt Nobelit
Arsyeja pse romanet e tij po studiohen nga Akademia Suedeze është e qartë: Buçpapaj sjell një letërsi që është njëkohësisht e rrënjosur në përvojën shqiptare dhe universale në pyetjet e saj.
Në to, lexuesi gjen plagët e shekullit të kaluar – diktaturën, emigrimin, humbjen – por edhe dilemat e përjetshme të njeriut: kush jemi, ku shkojmë, çfarë mbetet pas nesh.
Ky është zëri i një autori që, duke ardhur nga një vend i vogël, flet me madhësinë e universales.
Flamur Buçpapaj është një nga autorët e rrallë që ka arritur të shndërrojë përvojën shqiptare në përvojë universale. Romanet e tij janë një risi e letërsisë botërore, një pasuri për kulturën e njerëzimit dhe një zë që, me të drejtë, po dëgjohet në qendrat më të mëdha letrare të botës.
Siç shkruan ai vetë:
“Edhe kur gjithçka humbet, fjala mbetet. Ajo është atdheu i fundit i njeriut.”
Një fjali që përmbledh tërë misionin e letërsisë së tij – dhe ndoshta edhe arsyen pse bota po e lexon me kaq vëmendje.