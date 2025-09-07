Romancë nga bregdeti: Lotina dhe Mozzik të ‘çmendur’ mbas njëri tjetrit

Lotina Haziri dhe reperi i njohur Mozzik po vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes, duke u komentuar gjerësisht nga publiku dhe mediat.

Dyshja duket se kanë vendosur t’i lënë pas angazhimet e përditshme për të shijuar disa ditë relaksi në një destinacion bregdetar.

Përmes disa fotove të publikuara në rrjetet sociale, Lotina dhe Mozzik janë parë duke pozuar të buzëqeshur dhe të afërt në kostume plazhi, duke treguar se po kalojnë momente të lumtura pranë njëri-tjetrit.

Pamjet kanë ngjallur interes të madh në rrjet, duke shtuar spekulimet për seriozitetin e lidhjes së tyre.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700

Rreth Nesh

Radio Nacional është radio  lokale që transmeton në frekuencën 93.6 Mhz muzikën më të mirë shqiptare. Tashmë të gjithë ju keni mundësinë të na dëgjoni online në internet me audio dhe video në adresën:
www.radionacional.al

Adresa

 Kompleksi Nacional Rr. Aleksandër Moisiu Ish Kinostudio,Tirana, Albania  Tel: +355 67 533 2700 Email: [email protected] Marketing: [email protected]

Na Ndiqni

Facebook X-twitter Youtube Instagram
© 2023 RTV Nacional Albania
Designing & Development By Pixer Creative
Scroll to Top