Roma hipotekon kualifikimin, Liverpool e Bayer të ekzagjeruar: ja rezultatet e Europa League

Të mëdhatë nuk kanë gabuar në mbrëmjen e Europa League, që ka përmbyllur raundin e tretë të tij. Liverpool fiton me goleadë ndaj Toulouse, ashtu si Leverkusen. Sukses thelbësor në Grupin G nga Roma. Skuadra e Mourinhos hipotekon kështu kualifikimin, me 2-0 ndaj Slavia Pragë.

Roma mposhti 2-0 Slavia Pragë, duke mbetur me pikë të plota. Gjithçka ishte e lehtë për verdhekuqtë, të cilët e thyen bllokimin pas 45 sekondash falë një goditje fantastike të Bove, pas një topi të rrëmbyer nga El Shaarawy. Faraoni ishte në formë të shkëlqyer dhe në minutën e 17′ shërbeu vertikalisht për Lukaku, që shkarkoi një të majtë të fuqishme për të dyfishuar epërsinë. Në pjesën e dytë traversa i mohoi egjiptianit një gol të merituar (63′).

Ndeshje e zgjidhur në kohë rekord nga Roma, që ngjitet në krye të grupit me 9 pikë dhe kualifikohet. Bove i dha epërsinë verdhekuqve pas 45 sekondash, pas një presingu efikas nga El Shaaraëy. Egjiptiani ishte frymëzuesi edhe për golin e Lukaku, që nuk i la asnjë shans Mandous. Më pas Roma kontrolloi situatën, çekët u dukën më agresivë dhe Schranz kishte një mundësi të madhe të cilën e shpërdoroi keq. Roma goditi edhe traversën me El Shaarawy, por sidoqoftë 2-0 ishte mjaftueshëm që Mou të festonte.

NDESHJET E TJERA

Në ndeshjet e tjra, sukses i rëndësishëm për Brighton, që likuidon 2-0 Ajax. Vazhdon periudha e errët e holandezëve, më në krizë se kurrë edhe në kampionat. Për Grupin E, Liverpool shkatërron 5-1 Toulouse. Një ndeshje pa histori, edhe me turnoverin e fortë të Reds. Klopp kryeson pa asnjë vështirësi, ndërsa francezët humbën edhe vendin e dytë, pas fitores së Union St.Gilloise, 2-1 ndaj LASK. Befasi në Grupin F, ku në Pire Panathinaikos është mundur 1-2 nga Rennes. Parakalohen grekët në renditje, me francezët që arrijnë kuotën e 6 pikëve në 3 ndeshje. Dominim absolut i Bayer Leverkusen në Grupin H. 5-1 janë imponuar gjermanët ndaj Qarabag, ku Xhixha luajti vetëm 15 minutat e fundit pa lënë gjurmë. Protagonist absolut ishte Wirtz me 1 gol e tre asist dhe Grimaldo me dy gola e një asist.

REZULTATET E MBRËMJES

Europa League Group B

Brighton 2-0 Ajax

Europa League Group E

Liverpool 5-1 Toulouse

Union St.Gilloise 2-1 LASK

Europa League Group F

Panathinaikos 1-2 Rennes

Europa League Group G

FC Sheriff 1-1 Servette

Roma 2-0 Slavia Prague

Europa League Group H

Bayer Leverkusen 5-1 Qarabag FK