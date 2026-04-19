Roma bllokohet nga Atalanta, Champions largohet për Gasp: Napoli dorëzohet në shtëpi

Në javën e 33-të të Serie A vjen një barazim që i shërben pak si Roma ashtu edhe Atalanta: sfida në Stadio Olimpico përfundon 1-1. Krstovic hap serinë e golave në minutën e 12-të, më pas Marco Carnesecchi mbyll portën ndaj Matias Soule dhe Donyell Malen me dy pritje të mëdha. Në minutën e 45-të Mario Hermoso barazon me një goditje rrotulluese dhe më pas godet edhe traversën me kokë në pjesën e dytë. Roma ngjitet në kuotën e 58 pikëve dhe kap Como në vendin e pestë, ndërsa Atalanta mbetet e shtata me 54 pikë.
Roma dhe Atalanta nuk i bëjnë dëm njëra-tjetrës: ndeshja në zonën e “nxehtë” për kualifikimin në UEFA Champions League përfundon 1-1. Bergamaskët janë më të gjallë në fillim dhe në minutën e 12-të arrijnë ta zhbllokojnë: Marten de Roon rikuperon topin dhe nis aksionin për Krstovic, i cili me një të djathtë diagonale të fuqishme në gjysmë-lartësi mposht Mile Svilar për 1-0. Njerëzit e Gian Piero Gasperini reagojnë, por Carnesecchi është vendimtar fillimisht ndaj goditjes me të majtë të Soule dhe më pas në përballje një më një me Malen. Pak çaste para pushimit vjen goli i barazimit: asist i Devyne Rensch dhe realizim i Hermoso për 1-1 në minutën e 45-të.
Raffaele Palladino aktivizon Nicola Zalewski dhe Bernasconi për më shumë freski në fillim të pjesës së dytë, por është sërish Malen që rrezikon (me një tjetër pritje të madhe të Carnesecchit). Hermoso prek traversën me kokë, por ky mbetet rasti i fundit i rëndësishëm. Ndeshja mbyllet 1-1, me skuadrat që ndajnë pikët: Roma shkon në 58 dhe kap Comon në vendin e pestë (dhe të gjashtë), ndërsa Atalanta mbetet në vendin e shtatë, gjithmonë katër pikë pas.
NAPOLI-LAZIO 0-2
Atmosfera e Stadio Diego Armando Maradona nuk mjafton për të zgjuar Napoli, i cili përkundrazi bie në javën e 33-të të Serie A. Lazio e ish-trajnerit të madh Maurizio Sarri dominon 2-0 ndaj të kaltërve në ish “San Paolo”, me Antonio Conte të irrituar nga gabimet e shumta të skuadrës së tij. Matteo Cancellieri hap serinë e golave në minutën e 6-të, ndërsa Sergej Milinkovic-Savic pret një penallti ndaj Mattia Zaccagni në minutën e 31-të, përpara se Toma Basic të dyfishojë shifrat në të 57-tën. Në këtë mënyrë napolitanët i hapin rrugë AC Milan: nëse fiton, “Djalli” mund të rikthehet në vendin e dytë.
Nuk dihet sa zemërim kishte në mendjen e Antonio Contes pas kësaj humbjeje ndaj Lazios. Ai priste gjithçka, përveç një rënieje të tillë dhe dhënies së “match-point”-it të parë për Inter Milan që në pesë javë nga fundi. Në teori, zikaltërve u mjaftojnë tashmë 4 pikë për të fituar titullin; në praktikë, do të mjaftonte edhe një mosfitore e Napolit të premten më 24 kundër Cremonese. Në atë rast, nëse Inter fiton në transfertë ndaj Torino të dielën më 26 prill, do të shpallej matematikisht kampion i Italisë, me kusht që Milani të mos marrë gjashtë pikë në dy ndeshjet e ardhshme.