Roma bie në Bergamo: Atalanta mposht ish-teknikun Gasperini, vendimtar Scalvini

Ashtu siç i kishte ndodhur teknikut Daniele De Rossi në rikthimin e tij në “Olimpico” si kundërshtar, edhe Gian Piero Gasperini del i mundur në përballjen kundër Atalantës. Roma, në fakt, mposhtet 1-0 me një paraqitje dukshëm nën nivel dhe nuk arrin të shkëputet nga Juventusi, që e barazon në vendin e katërt me 33 pikë. Ndeshja, e luajtur me ritme shumë të larta në gjashtëdhjetë minutat e para, vendoset nga një goditje nga këndi: Svilar gabon në dalje dhe pretendon për faull, ndërsa Scalvini shënon në portë të zbrazët në minutën e 13’. Që nga ai moment Roma e ngre vijën e presionit, por has vështirësi për t’u bërë e rrezikshme, ndërsa Hyjneshës i anulohet edhe goli i dytë i Scamacca. Gëzon Palladino, që ngjitet në kuotën e 25 pikëve dhe “sheh” luftën për kupat.
Gasperini kthehet në Bergamo: “Mëkat”
Tre banderola nga tifozët e Atalantës për ish-trajnerin e madh të ndeshjes, Gian Piero Gasperini, i cili verën e kaluar u ul në “stolin” e Romës. I pari që u shfaq në tribunat e New Balance Arena të Bergamos, në Curva Sud Morosini, ishte megjithatë me tone polemike: “Një histori e bukur gjykohet edhe nga fundi: mëkat”, me fjalën e fundit të shkruar me gërma të verdha dhe të kuqe.
Në të njëjtin sektor, një banderolë katrore mbeti e varur gjatë gjithë pjesës së parë: “Me 9 vitet e tua ende para syve tanë”. Së fundmi, rreth minutës së njëzet e pestë, ajo e ndarë në tre pjesë nga Curva Nord Pisani, e shoqëruar nga kori “Gasperini alé”: “Një dekadë lavdie e gdhendur në historinë tonë. Të ndahesh ishte një goditje në zemër, të ritakohesh një emocion i madh. Mirë se u riktheve Gasp, simbol i pashlyeshëm i Bergamos kampione”, me referencë ndaj Europa League të fituar dy vite më parë në Dublin me rezultatin 3-0 ndaj Bayer Leverkusen.