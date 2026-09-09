Rodri, leximi i buzëve zbulon poshtërimin e Valencias: “Shoku, këta qenkan të tmerrshëm, super të dobët”

Në orët e fundit është folur shumë në Spanjë për leximin e buzëve të mesfushorit të Barcelonës Rodri, të kapur nga kamerat në stol pasi u zëvendësua në pjesën e dytë ndaj Valencias, ndeshje që përfundoi me një goleada të blaugranave, që fitoi me rezultatin 5-0. Mesfushori 30-vjeçar, i sapoardhur nga Manchester City për gati 80 milionë euro, me sa duket nuk ishte mësuar të analizohej imtësisht në çdo moment të ndeshjes së tij dhe iu drejtua shokut të skuadrës Pau Cubarsí, sikur të dy të ndodheshin brenda mureve të dhomës së zhveshjes, duke i quajtur “shumë të dobët” kundërshtarët e asaj dite. Deklarata po aq të sinqerta dhe të thëna pa asnjë dëshirë për të tallur “Lakuriqët e Natës” (nuk ka asnjë buzëqeshje apo shenjë ironie), sa edhe disi të papërshtatshme, duke qenë se Rodri është kapiteni i kombëtares spanjolle.
Rodri, leximi i buzëve pas zëvendësimit në Valencia-Barcelona
Fituesi i Topit të Artë në vitin 2024 ishte mësuar me ndeshjet gjithmonë të pasigurta të Premier League-s, pa kundërshtarë “pre të lehtë”, dhe kur u zëvendësua në minutën e 62′ të ndeshjes në Mestalla, me rezultatin 3-0 për Barcelonën, spontanisht i tha shokut të skuadrës të ulur pranë tij në stol se çfarë mendonte për atë Valencia vërtet të dobët dhe të kontestuar nga publiku: “Janë vërtet shumë të dobët, janë vërtet shumë të dobët… vërtet shumë të dobët” – ia përsëriti tri herë Cubarsít, i cili edhe ai sapo ishte zëvendësuar, dhe më pas sërish: “Janë vërtet shumë të këqij, mik. Janë të tmerrshëm. Si u renditën sezonin e kaluar? Në pjesën e dytë nuk e kaluan gjysmën e fushës…”.
🚨🗣️ Rodri à Cubarsí depuis le banc : « Très faibles. Ils sont vraiment très faibles, ceux-là, hein ? Très faibles, mec. Ils n’ont même pas dépassé le milieu de terrain en deuxième période. » pic.twitter.com/5s9z20yQsM
— Blaugranation (@Blaugranation_) September 7, 2026
Polemikat nga Madridi: “Çfarë mungese klase, është kapiteni i Spanjës”
Fjalë të thëna pa mbuluar gojën dhe që u bënë objekt polemikash (qartësisht pak të njëanshme, duke pasur parasysh burimin) nga ana e opinionistëve pranë Real Madrid. “Nëse Vinicius do të bënte atë që bën Rodri, nuk do të kishte mjaftueshëm edicione lajmesh në botë për të folur për të”, “Ajo që ndodhi me Rodrin tregon mungesë klase, ai është kapiteni i Spanjës” ishin disa nga komentet që tregojnë qasjen madrilene ndaj kësaj ngjarjeje.
Dikush tjetër vuri në dukje se fjalët e mesfushorit Rodri binin ndesh me pritjen që i bëri publiku i Mestallas, i cili pak më parë kishte përshëndetur me një ovacion daljen nga fusha të shtyllës së Spanjës, sapo shpallur kampione bote: “Një sekondë përpara se të bënte ato komente të këqija, Mestalla po duartrokiste Rodrin. E gjej edhe më fyese të thuash ato gjëra në stol pasi ke marrë një ovacion të ngrohtë nga publiku, pa provokime dhe pa nxitje”.