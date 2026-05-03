Rocchi dhe Gervasoni, përgjimi për Inter: “Ata nuk duan ta shohin më atë arbitër”

Përgjimi i datës prill 2025 mes Gianluca Rocchi dhe Andrea Gervasoni ruan një nyje që Prokuroria ende nuk ka arritur ta zgjidhë. Në hetimin milanez mbi arbitrat mungon ende një pjesë që mund të ndryshojë gjërat: në bisedën mes designatorit arbitral dhe mbikëqyrësit të VAR-it, të dy të pezulluar pasi janë akuzuar për bashkëpunim në mashtrim sportiv, shfaqet edhe një person i tretë që ende nuk është bërë i mundur të identifikohet. “Ata nuk duan ta shohin më” është fjalia kyçe, por “ata” nuk kanë ende konture të qarta.
Sipas Corriere della Sera mund t’i referohet Interit që do të kishte kërkuar emërime të favorshme për gjysmëfinalen e Kupës së Italisë dhe për ndeshjen kundër Bolognës. Një tezë që Prokuroria nuk ka arritur ta konfirmojë dhe që do të përfshinte edhe një figurë tjetër, Giorgio Schenone që prej gjashtë vitesh është club referee manager i zikaltërve, por që nuk është i regjistruar si i hetuar.
Fjala kyçe është vetëm një dhe do t’u referohej arbitrave “të padëshiruar” për zikaltërit, një tezë ende për t’u verifikuar. Përgjimi daton në prill 2025: Rocchi duket se ankohet për një situatë me Gervasonin, i bezdisur nga fakti që “ata” kanë këmbëngulur për të pasur një emërim të caktuar. Arbitri që Interi do të donte për gjysmëfinalen e kthimit të Kupës së Italisë do të ishte Doveri, një nga emrat e papëlqyer nga klubi, por që në këtë mënyrë do të mbahej jashtë loje për finalen dhe për ndeshjet e rëndësishme për luftën për titullin. Kërkesa tjetër është ajo për të pasur Colombo për Bologna-Inter, më i vlerësuar.
Prokuroria nuk ka arritur të gjejë se kush i ka shprehur këto dëshira, edhe pse arsyetimet e para çonin te emri i Schenone, sepse në dialog shfaqet emri “Giorgio”. Ai është një ish-anësor shumë i afërt me Rocchi që prej gjashtë vitesh mban rolin e club referee manager, pra drejtues që komunikon me referentin e Komisionit Kombëtar të Arbitrave. Në teori për të do të ishte e ndaluar të fliste me designatorin, por vetëm me referentin e CAN për marrëdhëniet me klubet, Andrea De Marco.
Për të zbuluar identitetin që fshihet pas shpërthimit të gjatë të Rocchit, Prokuroria kishte kërkuar përgjime të tjera, por në fillim të verës 2025 ato u ndërprenë sepse nuk kishin asnjë vlerë hetimore. Për këtë arsye identiteti nuk është zbardhur ende dhe personat nuk janë identifikuar. Nëse do të bëhej fjalë vërtet për një drejtues të Interit, mund të verifikoheshin dy skenarë: i pari që designatori ka dëgjuar kërkesën duke vendosur më pas në autonomi të plotë, i dyti shumë më i rëndë që mund të ketë pasur një ndikim nga ana e klubit në emërime.