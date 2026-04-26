Rocchi, çfarë rrezikon Inter? Kush do t’i caktojë arbitrat? Të gjitha përgjigjet

Bota e futbollit italian është sërish në stuhi. Këtë herë tema janë arbitrat. Përcaktuesi i Serie A dhe Serie B, Gianluca Rocchi, është vetëpezulluar pas njoftimit të garancisë të marrë nga Prokuroria e Milanos që heton për mashtrim sportiv. Lajmet e mëpasshme kanë folur për ndërhyrje të supozuara në disa ndeshje. Me Prokurorinë që nisi hetimet pas letrës së ish-asistentit Rocca, i cili pretendon se Rocchi në tre ndeshje ka zgjedhur arbitra të pëlqyer nga Inter. Pra, një situatë shumë e ndërlikuar që do të zhvillohet në ditët në vijim dhe që mund të çojë në komisionimin e FIGC. Ndërkohë për javët e fundit të kampionatit arbitrat do të zgjidhen nga një caktues tjetër, që do ta kryejë rolin përkohësisht.
Çfarë rrezikon Inter për çështjen Rocchi
Për momentin Inter është i qetë dhe nuk rrezikon asgjë për çështjen Rocchi, edhe pse emri i klubit zikaltër është përmendur shpesh në këto orë të fundit. Akuzat për caktime të supozuara “të synuara” të arbitrave “të pëlqyer” nga Inter – flitet për Colombo për një Bologna-Inter dhe për manovra për një caktim në Kupën e Italisë – por asnjë i teseruar zikaltër nuk është i hetuar apo i përfshirë. Inter nuk është pjesë aktive e hetimit. Nuk është hapur asnjë procedurë ndaj Inter apo klubeve të tjera, në asnjë drejtim. Pra vetëm fjalë dhe hamendësime pa bazë.
Mashtrimi sportiv është vepër penale dhe për të pasur pasoja sportive – zbritje pikësh ose skualifikime – duhet një referim nga Prokuroria Federale ndaj klubit, gjë që nuk ka ndodhur. As nuk do të ndodhë në këto kushte. Natyrisht, si për Inter ashtu edhe për skuadra të tjera, nëse do të dalin fakte të reja gjërat mund të ndryshojnë. Por në këtë moment dhe me shumë gjasa edhe për të ardhmen nuk ka asnjë rrezik sportiv për klubin zikaltër.
FIGC dhe mundësia e një komisionimi
Tema e komisionimit të Federatës së Futbollit ishte tashmë e nxehtë. Për të fliste sidomos Ministri i Sportit Andrea Abodi dhe dukej se qeveria shtynte për këtë zgjidhje, në një moment kur po formësohej një sfidë mes Malagò dhe Abete për presidencën e FIGC. Duhet thënë menjëherë se skandali i AIA-s nuk krijon automatikisht kushtet juridike për të komisionuar FIGC. Sepse hetimi është penal dhe ka të bëjë vetëm me drejtues individualë. Për më tepër AIA është një organ teknik i FIGC, por federata nuk është drejtpërdrejt e përfshirë apo e akuzuar.
Megjithatë nga shumë anë flitet tashmë për hipotezën e komisionimit që mund të bëhet reale në javët në vijim. Nëse ndodh kështu, zgjedhjet për presidencën e FIGC do të pezulloheshin dhe shtyheshin. Për ta kërkuar komisionimin duhet të jenë ose CONI ose qeveria, që prej kohësh shtyn për këtë hipotezë. Në rast “parregullsish të rënda” ose “pamundësie funksionimi” të organeve federale do të emërohej një komisioner i jashtëzakonshëm, zakonisht një figurë e profilit të lartë që do të kishte pushtet të plotë, do të zgjidhte edhe trajnerin e ri të kombëtares dhe do të niste një seri reformash. Me zgjedhjet e 22 qershorit të pezulluara dhe të shtyra. Komisioneri do të kishte edhe pushtetin për të komisionuar AIA-n.
Kush do të jetë dizenjatori i përkohshëm në Serie A
Pra Rocchi dhe Gervasoni, përkatësisht përgjegjësi dhe caktuesi i CAN Serie A dhe Serie B dhe mbikëqyrësi VAR, janë vetëpezulluar me efekt të menjëhershëm të shtunën më 25 prill 2026 pasi të dy morën një njoftim garancie nga Prokuroria e Milanos për bashkëpunim në mashtrim sportiv. AIA e ka konfirmuar gjithçka me një komunikatë zyrtare. Javën e ardhshme do të mblidhet Komiteti Kombëtar i AIA-s që do të përcaktojë emrin e caktuesit të ri të përkohshëm. Pra duhet konkretisht dikush që të caktojë arbitrat në javët e fundit të kampionatit të Serie A dhe Serie B. Emra të mundshëm nuk janë bërë ende. Por është e lehtë të mendohet se do të zgjidhet një profil i nivelit të lartë brenda vetë CAN-it.
Në çdo rast duhet kujtuar se Rocchi ishte në fund mandati, me skadencë në qershor 2026, dhe largimi i tij ishte drejt zyrtarizimit, ndërsa tani ka pasur një përshpejtim të shpejtë dhe të qartë. Caktuesi i ri do të emërohet në verë nga Komiteti me propozim të presidentit të ardhshëm të AIA-s.