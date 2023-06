Robert De Niro reagon ndaj lajmit për Al Pacino

Robert De Niro së fundmi zbuloi se është baba i një vajze të porsalindur të quajtur Gia, të cilën e kishte me të dashurën e tij 45-vjeçare, Tiffany Chen. Dhe aktori prej shumë vitesh nuk është i vetmi në Hollywood me lajme të papritura, pasi, Al Pacino gjithashtu do të bëhet baba në moshën 83-vjeçare.

Ndërsa Gia shënon fëmijën e shtatë të De Niros, fëmija i Pacinos me të dashurën 29-vjeçare Noor Alfallah do të jetë i katërti i tij. Dhe kur u pyet nga Rachel Smith e ET ndërsa promovonte Festivalin Tribeca 2023 nëse e kishte uruar Pacinon, De Niro tha: “Jo akoma. Sapo dëgjova për këtë… Por mirë për të.”

Sa i përket të qenit sërish baba vetë, De Niro tregoi . “Të kesh një të porsalindur është “e shkëlqyer”, tha ai. “Ajo është thjesht e adhurueshme, e re e vogël e pafajshme. Thjesht e mahnitshme.”

Ndërsa duket se lajmet për fëmijën e De Niros dhe Pacinos janë thjesht një rastësi, ato vijnë mes një debati viral në internet se kush menduan përdoruesit e Twitter-it se ishte më tërheqës : Robert De Niro i ri apo Al Pacino i ri. Pyetja u nxit nga gazetarja Ashley Reese, e cila postoi një sondazh në llogarinë e saj në Twitter në maj. Edhe pse rezultatet e sondazhit të saj ishin të ndara, duket se Twitter nuk mund ta zgjidhë debatin

ET e pyeti De Niron se çfarë mendonte. “Oh, doni që unë t’ju jap mendimin tim?” aktori u përgjigj kur u pyet se kush ishte më tërheqës. “Nuk e di, çfarë do të them? Është 50/50”, tha më pas ai duke e zgjidhur njëherë e mirë debatin.

Dhe ndërsa dy aktorët u ribashkuan gjatë Festivalit Tribeca 2022 për të kujtuar thrillerin e tyre të vitit 1995, Heat,Robert do të rishikojë një tjetër nga klasikët e tij, A Bronx Tale, gjatë ngjarjes së këtij viti ndërsa filmi feston 30 vjetorin e tij.