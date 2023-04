Ritës iu ‘zhveshën’ xhinset e çuditshme në New York, i kishin hije megjithatë

Këngëtarja e famshme Rita Ora u fotografua në New York pas një takimi ku dukej bukur fort megjithëse kishte të veshur një model xhinse ca të hallakatura, transmeton Gazeta Metro.

Si gjithmonë Rita e di ku është kamera dhe si duket më së miri s’përtoi që paparacëve t’u dhurojë show teksa pozonte për ta.

Ajo pa mund fare tërhoqi vëmendjen me veshjen e saj dhe me fizikun atletik të enjten në metropolin amerikan New York.

Ajo kishte zbuluar mjaftueshëm abdomenin për të shfaqur muskujt e forcuar.

Rita ka njoftuar për publikimin së shpejti të albumit të saj më të fundit që e ka nisur me singlin e ri ‘Praising You’, klipin e të cilit e ka realizuar bashkëshorti i saj, Taika Waititi, regjisori i njohur nga Zelanda e Re.