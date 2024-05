Rita Ora tregon stilin e saj unik, ndërsa del në New York përpara Met Gala

Rita Ora bën një dalje në të brendshme të bardha në New York të dielën, ndërsa ajo la një veshje finale përpara Met Gala 2024.

Këngëtarja e “Praising You”, 33 vjeç, theksoi këmbët e saj të tonifikuara me çizme të bardha me taka të theksuara deri tek gjuri.

Ajo mbante një palë syze dielli të holla me kornizë të bardhë me lente të kuqe dhe i shmangej shiut me një ombrellë të mbajtur nga një anëtar i stafit.

Rita shkëlqeu ndërsa u bëri të pranishmëve një rrotullim për të shfaqur të gjithë ansamblin përpara se të hipte në një makinë.

Met Gala do të mbahet më 6 maj dhe tema është “Bukuroshet e Fjetura”: Rizgjimi i Modës.

Met Gala 2024 do të organizohet nga ylli i Challengers Zendaya së bashku me superyllin e muzikës Bad Bunny, Chris Hemsworth dhe Jennifer Lopez.