Rita Ora publikon foto provokuese nga Mykonosi

Këngëtarja Rita Ora ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale me postimet e saj gjatë këtyre ditëve të nxehta të verës.

Së fundmi, Rita ka ndarë në Instagram disa momente nga pushimet e saj në ishullin grek të Mykonosit.

Në fotografitë e publikuara, Rita shfaqet me bikini, duke ekspozuar linjat e saj trupore, ndërsa shijon rrezet e diellit mbi një jahti luksoz.

Postimin ajo e ka shoqëruar me një mbishkrim domethënës, ku shkruan: “Kisha nevojë për një rifreskim shpirtëror, diell, bikini dhe muzikë…”

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