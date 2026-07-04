Rita Ora publikon foto provokuese nga Mykonosi

Këngëtarja Rita Ora ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale me postimet e saj gjatë këtyre ditëve të nxehta të verës.
Së fundmi, Rita ka ndarë në Instagram disa momente nga pushimet e saj në ishullin grek të Mykonosit.
Në fotografitë e publikuara, Rita shfaqet me bikini, duke ekspozuar linjat e saj trupore, ndërsa shijon rrezet e diellit mbi një jahti luksoz.
Postimin ajo e ka shoqëruar me një mbishkrim domethënës, ku shkruan: “Kisha nevojë për një rifreskim shpirtëror, diell, bikini dhe muzikë…”