Rita Ora flet për vështirësitë e familjes si refugjatë: Kur mbërritëm në Londër, kishim vetëm një dhomë dhe një shtrat

Rita Ora po i shpalos ndjekësve të saj një kapitull shumë personal me anë të një serie mini dokumentarësh që po i ndan në platformat e saj të rrjeteve sociale.
Ndërsa episodin e parë ajo u fokusua te përjetimet e saj në Londër dhe pazaret që bënte me të atin në Golborne Road, dhe episodin e dytë te fillimet e saj në studio, episodin e tretë ka vendosur ta dedikojë rrënjëve të saj dhe historisë së familjes.
Në këtë episod, këngëtarja flet për sfidat e familjes së saj si emigrantë nga Kosova.
“Prindërit e mi u larguan nga përndjekja e shqiptarëve në Kosovë në fillim të luftës jugosllave. Ata kishin një jetë të bukur në Prishtinë. Nëna ime ishte mjeke-psikiatre dhe ende është, ndërsa babai im punonte në financa dhe kontabilitet. Ata kishin karriera të suksesshme, por e humbën gjithçka duke ardhur në Londër”, rrëfen Rita.
Ajo tregon gjithashtu për pasojat emocionale që solli kjo periudhë në fëmijërinë e saj: “Fluturimi im i fundit, ndoshta në mënyrë nënndërgjegjeje, filloi kur nëna ime u diagnostikua me kancer. Nuk e kuptoja që isha gjithmonë në një gjendje ‘fight-or-flight (lufto ose fluturo)’ gjatë gjithë fëmijërisë dhe nuk e mësova këtë derisa përjetova ankth të rëndë pas famës sime”.
Rita përshkruan edhe kushtet e thjeshta ku jetonte në Londër: “Ne kishim një vend me një dhomë në Earl’s Court. Ishte thjesht një shtrat dhe një dhomë. Unë nuk e dija asgjë për identitetin e një fëmije emigrant. Gjithçka që shihja isha një fëmijë”.