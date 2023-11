Rita Ora fiton çmimin ‘Artistja muzikore më e mirë’ në Ethnicity Awards 2023

Ishte një natë emocionuese në Londër, ndërsa u ndanë çmimet vjetore Ethnicity Awards 2023.

E organizuar nga panelistja e Loose Women, Judi Love, eventi prestigjioz vlerësoi të arriturat jetësore të shumë yjeve të famshëm në fusha të ndryshme.

Legjenda e modës Ozwald Boateng fitoi çmimin e lakmuar për arritje jetësore, ndërsa këngëtarja shqiptare me famë bot]rore, Rita Ora u shpall “Artistja e muzikës më e mirë e vitit”.

E emocionuar për këtë arritje, Ora ndau njoftimin me ndjekësit e saj në rrjetin social Instagram. Ky është çmimi i saj i dytë që ajo fiton gjatë këtij viti.

Prezantuesja e Big Brother AJ Odudu u shpall “Prezantuesja e Vitit” dhe ish-ylli i futbollit dhe eksperti televiziv Eni Aluko u njoh si “Personaliteti Sportiv i Vitit”.

Ethnivity Awards e organizuar në partneritet me HSBC UK, nderon çdo vit njerëzit më me ndikim nga komuniteti me ngjyrë, ata aziatikë dhe etnikë të pakicave në Mbretërinë e Bashkuar për arritjet dhe punën e tyre për të promovuar diversitetin dhe përfshirjen.

Kjo është lista e plotë e fituesve në Ethnicity Awards 2023:

PERSONALITETI SPORTIV I VITIT

Eni Aluko

ARTISTJ MUZIKORE E VITIT

Rita Ora

ÇMIMI PËR ARRITJE JETËSORE

Ozwald Boateng

LIDERI I SË ARDHMES

Cecilia Adjei-Sarpong

LIDERI FRYMËZUES

Oli O’Donoghue

ROLI MODEL

Gok Wan

PËRFSHIRJA E JASHTËZAKONSHME

Nicole Williams

NDIKUESI I RRJETEVE SOCIALE

Miah Carter

FIGURA PUBLIKE MË FRYMËZUESE

Steven Bartlett

KONTRIBUTI NË KOMUNITETE

Heela Yoon

PREZANTUESI, GAZETARI OSE NIKOQIRI MË I MIRËP

AJ Odudu.