Rita Ora, Dua Lipa dhe Bebe Rexha nominohen të trija në ‘iHeartRadio Music Awards 2024’

‘iHeartRadio Music Awards 2024’ ka publikuar listën e plotë të nominimeve për vitin 2024.

Edicioni i 12-të i kësaj ceremonie të rëndësishme të ndarjes së çmimeve do të përmbajë prezantime çmimesh në kategoritë e ndryshme, performanca live nga artistët më të mëdhenj në muzikë, mysafirë të papritur dhe bashkëpunime, dhe do të pasqyrojë historitë e artistëve fitues në rrugën e tyre drejt numrit 1.

Artistët më të nominuar sivjet përfshijnë emra si: 21 Savage, Beyoncé, Billie Eilish, Blink-182, Carin León, David Kushner, Doechii, Doja Cat, Drake, Dua Lipa, Fall Out Boy, Foo Fighters, Grupo Frontera, Ice Spice, Jelly Roll, Jung Kook, Karol G, Lil Durk, Luke Combs, Megan Moroney, Metro Boomin, Miley Cyrus, Morgan Wallen, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Paramore, Peso Pluma, Rema, Selena Gomez, Shakira, SZA, Taylor Swift, The Weeknd, Tyla, Usher, dhe Yng Lvcas.

Të nominuara për çmime në këtë mbrëmje të madhe vjetore janë edhe tri muzikantet e suksesshme shqiptare me famë botërore: Rita Ora, Dua Lipa dhe Bebe Rexha.

Dua Lipa është nominuar në tri kategori, për çmimet “Kënga më e mirë e vitit”, “Videoja muzikore më e mirë e vitit” për “Dance The Night” nga filmi “Barbie”, dhe “Teksti më i mirë i vitit” për tekstin e këngës “Houdini”.

Ndërsa, Rita Ora është nominuar për çmimin “Kënga më e mirë ritmike e vitit” për këngën e saj “Praising You” në bashkëpunim me FatBoy Slim, e cila njëherësh është pjesë e albumit të saj “You and I”.

Kurse shqiptarja tjetër e famshme Bebe Rexha është nominuar gjithashtu për një çmim dhe gjendet në të njëjtën kategori me Dua Lipën. Ajo është nominuar për çmimin “Videoja muzikore më e mirë e vitit” për klipin e këngës “I’m Good (Blue)” në bashkëpunim me David Guettan.

Telegrafi ju sjell më poshtë listën e plotë të nominimeve për ‘iHeart Radio Muic Awards 2024’:

Kënga e vitit:

“Calm Down” – Rema and Selena Gomez

“Creepin’” – Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Dance The Night” – Dua Lipa

“Fast Car” – Luke Combs

“Flowers”- Miley Cyrus

“Kill Bill” – SZA

“Last Night”- Morgan Wallen

“Paint The Town Red” – Doja Cat

“vampire” – Olivia Rodrigo

Kënga pop më e mirë e vitit:

“Calm Down” – Rema and Selena Gomez

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Flowers”- Miley Cyrus

“Kill Bill” – SZA

“vampire” – Olivia Rodrigo

Artisti më i mirë pop i vitit:

Doja Cat

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Artisti më i mirë i vitit:

Drake

Jelly Roll

Luke Combs

Miley Cyrus

Morgan Wallen

Olivia Rodrigo

Shakira

SZA

Taylor Swift

Usher

Duo/Gropi më i mirë i vitit:

(G)I-DLE

Blink-182

Dan + Shay

Fall Out Boy

Foo Fighters

Jonas Brothers

Måneskin

OneRepublic

Paramore

Parmalee

Bashkëpunimi më i mirë:

“All My Life” – Lil Durk ft. J. Cole

“Barbie World (with Aqua)” Nicki Minaj and Ice Spice

“Boy’s a liar Pt.2” – PinkPantheress and Ice Spice

“Calm Down”- Rema & Selena Gomez

“Creepin’” – Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage

“Good Good” – Usher, Summer Walker and 21 Savage

“Rich Flex” – Drake and 21 Savage

“Thank God” – Kane Brown and Katelyn Brown

“Tomorrow 2” – GloRilla with Cardi B

“TQG” – Karol G and Shakira

Artisti i ri më i mirë pop:

David Kushner

Doechii

Jelly Roll

Rema

Stephen Sanchez

Kënga country më e mirë e vitit:

“Fast Car” – Luke Combs

“Heart Like A Truck” – Lainey Wilson

“Last Night” – Morgan Wallen

“Rock and A Hard Place” – Bailey Zimmerman

“Thank God” – Kane Brown and Katelyn Brown

Artisti country më i mirë i vitit:

Jason Aldean

Jelly Roll

Lainey Wilson

Luke Combs

Morgan Wallen

Artisti i ri country më i mirë i vitit:

Corey Kent

Jackson Dean

Jelly Roll

Megan Moroney

Nate Smith

Kënga hip-hop më e mirë e vitit:

“All My Life”- Lil Durk ft. J. Cole

“fukumean”- Gunna

“Just Wanna Rock” – Lil Uzi Vert

“Rich Flex” – Drake and 21 Savage

“Tomorrow 2”- GloRilla with Cardi B

Artisti hip-hop më i mirë i vitit:

21 Savage

Drake

Future

Gunna

Lil Durk

Artisti i ri hip-hop më i mirë i vitit:

Doechii

Ice Spice

Lola Brooke

Sexyy Red

Young Nudy

Kënga R&B më e mirë e vitit:

“Creepin’”- Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage

“CUFF IT”- Beyoncé

“Good Good” – Usher, Summer Walker and 21 Savage

“On My Mama” – Victoria Monét

“Snooze”- SZA

Artisti R&B më i mirë i vitit:

Beyoncé

Brent Faiyaz

Chris Brown

SZA

Usher

Artisti më i mirë afrikan:

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla

Wizkid

Artisti i ri R&B më i mirë i vitit:

Coco Jones

Fridayy

Kenya Vaun

October London

Victoria Monét

Kënga më e mirë e zhanrit Alternative e vitit:

“Lost” – Linkin Park

“Love From The Other Side” – Fall Out Boy

“One More Time”- Blink-182

“Rescued”- Foo Fighters

“This Is Why”- Paramore

Artisti më i mirë e zhanrit Alternative i vitit:

Blink-182

Fall Out Boy

Foo Fighters

Green Day

Paramore

Artisti i ri më i mirë i vitit i zhanreve Rock dhe Alternative

Bad Omens

HARDY

Jelly Roll

Lovejoy

Noah Kahan

Kënga Rock më e mirë e vitit:

“72 Seasons” – Metallica

“Dead Don’t Die”- Shinedown

“Lost” – Linkin Park

“Need A Favor” – Jelly Roll

“Rescued” – Foo Fighters

Artisti Rock më i mirë i vitit:

Disturbed

Foo Fighters

Jelly Roll

Metallica

Shinedown

Kënga më e mirë ritmike e vitit:

“10:35”- Tiësto ft. Tate McRae

“Baby Don’t Hurt Me” – David Guetta, Anne-Marie and Coi Leray

“Padam Padam” – Kylie Minogue

“Praising You” – Rita Ora ft. Fatboy Slim

“Strangers” – Kenya Grace

Artisti më i mirë i zhanrit Dance:

Anabel Englund

David Guetta

Illenium

Kylie Minogue

Tiësto

Kënga më e mirë e vitit e zhanrit Latin Pop/Urban:

“La Bachata” – Manuel Turizo

“La Bebe (remix)” – Yng Lvcas and Peso Pluma

“Lala”- Myke Towers

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”- Shakira and Bizarrap

“TQG”- Karol G and Shakira

Artisti më i mirë i vitit e zhanrit Latin Pop/Urban:

Bad Bunny

Feid

Karol G

Manuel Turizo

Shakira

Artisti i ri më i mirë i vitit e zhanrit Latin Pop/Urban:

Bad Gyal

GALE

Mora

Yng Lvcas

Young Miko

Kënga regjionale/meksikane më e mirë e vitit:

“Bebe Dame”- Fuerza Regida and Grupo Frontera

“Ella Baila Sola” – Eslabon Armado and Peso Pluma

“Indispensable” – Carin León

“Qué Onda Perdida” – Grupo Firme ft. Gerardo Coronel

“Qué Vuelvas”- Carin León and Grupo Frontera

Artisti më i mirë i zhanrit regjional/meksikan:

Calibre 50

Carin León

El Fantasma

Grupo Frontera

Peso Pluma

Artisti i ri më i mirë i zhanrit regjional/meksikan:

Gabito Ballesteros

Gerardo Coronel

Grupo Frontera

Junior H

Peso Pluma

Artisti K-pop më i mirë i vitit:

(G)I-DLE

Jung Kook

NCT Dream

Seventeen

Stray Kids

Kënga K-pop më e mirë e vitit:

“Bouncy (K-Hot Chilli Peppers)” – ATEEZ

“Cupid (Twin Version)”- FIFTY FIFTY

“S-Class” – Stray Kids

“Seven” Jung Kook ft. Latto

“Super Shy” – NewJeans

Artisti i ri K-pop më i mirë i vitit:

BOYNEXTDOOR

NewJeans

RIIZE

xikers

ZEROBASEONE

Producenti i vitit:

Kid Harpoon

Dan Nigro

Rob Bisel

Carter Lang

Jack Antonoff

Tekstshkruesi i vitit:

Jack Antonoff

Ashley Gorley

Aldae

Michael Ross Pollack

J Kash

Teksti më i mirë:

“Dial Drunk”- Noah Kahan

“Flowers”- Miley Cyrus

“Greedy”- Tate McRae

“Houdini”- Dua Lipa

“Is It Over Now? (Taylor’s Version)”- Taylor Swift

“Last Night”- Morgan Wallen

“Lovin On Me”- Jack Harlow

“Nonsense”- Sabrina Carpenter

“Paint The Town Red”- Doja Cat

“vampire”- Olivia Rodrigo

“Water”- Tyla

“What Was I Made For?”- Billie Eilish

Videoja muzikore më e mirë:

“3D”- Jung Kook ft. Jack Harlow

“Dance The Night”- Dua Lipa

“FLOWER”- JISOO

“Flowers”- Miley Cyrus

“I’m Good (Blue)” – Bebe Rexha and David Guetta

“Kill Bill”- SZA

“La Bebe (Remix)”- Yng Lvcas and Peso Pluma

“Paint The Town Red”- Doja Cat

“Seven”- Jung Kook ft. Latto

“TQG”- Karol G and Shakira

“vampire”- Olivia Rodrigo

“What Was I Made For?”- Billie Eilish

Çmimi ‘Social Star Award’:

Alex Warren

David Kushner

Flyana Boss

Gracie Abrams

Jessie Murph

Megan Moroney

Natalie Jane

Noah Kahan

Albumi më i mirë debutues:

GOLDEN – Jung Kook

In Pieces- Chlöe

Layover – V

Lucky- Megan Moroney

Mirror – Lauren Spencer Smith

My 21st Century Blues – Raye

Religiously – Bailey Zimmerman

Snow Angel – Reneé Rapp

Tyler Hubbard – Tyler Hubbard