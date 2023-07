Rita Ora do të performojë në serialin e njohur, këto janë detajet

Rita Ora do të bëjë një paraqitje surprizë në Love Island, duke u bërë ylli i dytë i madh që performon për banorët e ishullit këtë serial.

Këngëtarja do t’i argëtojë garuesit me një performancë speciale të këngës së saj më të fundit, “Praising You”. Duke ndjekur hapat e Ne-Yo, i cili së fundmi performoi dhe i çoi vajzat në Casa Amor, Rita do t’i bashkohet banorëve të ishullit gjatë një dite surprizë në një klub plazhi.

Një trailer dramatik zbuloi performancën e ardhshme, e cila do të drejtohet nga Maya Jama. Pas paraqitjes së Ritës, Maya do të shpallë rezultatet e votimit publik dhe do të zbulojë konkurrentin e ardhshëm që do të hidhet nga ishulli, siç raporton Flipboard.

Albumi i fundit i Ritës, “You & I”, u publikua së fundmi dhe ajo e përshkroi atë si një ditar personal që kap përvojat dhe marrëdhëniet e saj.