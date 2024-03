Rita Ora nuk heziton asnjëherë të kujtojë publikisht origjinën e saj shqiptare.

Këngëtarja me famë botërore ka bërë disa projekte që e lidhin me rrënjët e saj, përfshirë “Shine Ya Light”, këngë për Kosovën, koncerte në vendlindje, promovim i kulturës, rinisë dhe artit, e kështu me radhë.

Ajo ka kujtuar publikimin e albumit “Bang”, të cilin e ka realizuar edhe në versionin akustik, e që videoklipin e këngës “Bang” e ka realizuar e veshur me veshje kombëtare.