Kreu i qeverisë, Edi Rama do të nisë një tour takimesh me diasporën shqiptare nëpër botë, ku do të ketë diskutime me qytetarët.

Takimin e parë kryeministri Rama do ta nisë në 12 maj me Athinën.

Aktualisht në Athinë, në takime me përfaqësues të strukturave të Partisë Socialsite atje ndodhet Blendi Klosi, Sekretari i Përgjithshëm i PS.

Sipas Klosit, nisja e turit të takimeve të kryeministrit Rama në diasporë synon të thellojë lidhjet që vendi unë ka me shqiptarët kudo në botë.