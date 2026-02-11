Rio Ferdinand në karrige me rrota: rrëfimi dramatik i dhimbjes pas karrierës

Konsumimi fizik i një karriere të kaluar në nivelet më të larta i ka paraqitur një faturë shumë të rëndë Rio Ferdinand, i cili, në moshën 47-vjeçare, përballet me pasojat e rënda të dëmtimeve të së kaluarës. Ish-mbrojtësi ka rrëfyer për Men’s Health UK se problemet me shpinën e detyrojnë ende sot në shtrime të papritura në spital dhe në përdorim të përkohshëm të karriges me rrota.
“Kam pasur probleme me shpinën për një kohë shumë të gjatë. Për gjashtë vite kam marrë pilula dhe kam bërë injeksione vetëm që të luaja”, ka zbuluar Ferdinand, duke shpjeguar se ato përpjekje kanë komprometuar shëndetin e tij afatgjatë. Dhimbja shfaqet në mënyrë të dhunshme dhe të paparashikueshme: “Kam momente të tmerrshme kur duhet të qëndroj në spital për disa ditë ose në një karrige me rrota. Është e çmendur, por vjen nga hiçi”.
Pavarësisht transferimit në Dubai dhe adoptimit të teknikave të reja për të ruajtur trupin, ish-futbollisti duhet të bashkëjetojë me këtë lëvizshmëri të reduktuar me ndërprerje, një realitet drastik që buron drejtpërdrejt nga traumat e pësuara në fushë.