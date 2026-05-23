Rikualifikimi urban, 4.5 milionë euro nga Bashkia për ndërhyrjen tek “Ali Demi”

Bashkia e Tiranës ka hapur një tender me fond limit rreth 445 milionë lekë, ose afro 4.5 milionë euro, për rikualifikimin urban të një prej blloqeve të banimit në zonën e “Ali Demit”. Projekti përfshin ndërhyrje në hapësirën që kufizohet nga bulevardi “Bajram Curri”, bulevardi “Petro Nini Luarasi”, rruga “Taulantia” dhe rruga “Ali Demi”.
Sipas dokumenteve të procedurës, akset kryesore të zonës paraqiten në gjendje relativisht të mirë dhe nuk kërkojnë ndërhyrje në trupin e rrugës. Përjashtim bën rruga “Taulantia”, ku trotuarët rezultojnë të amortizuar dhe në disa segmente mungojnë plotësisht. Ndërkohë, rrugët e brendshme të bllokut, përfshirë “Shyqyri Ishmi” dhe “Zonja Çurre”, do t’i nënshtrohen rikonstruksionit të plotë. Bashkia parashikon rindërtimin e mbistrukturës rrugore, rehabilitimin e rrjeteve inxhinierike dhe riorganizimin e hapësirave publike në një zonë ku infrastruktura është zhvilluar në mënyrë të çrregullt ndër vite.
Dokumentet evidentojnë se mungesa e trotuareve ka bërë që këmbësorët të lëvizin në të njëjtën hapësirë me automjetet, ndërsa rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza paraqitet i amortizuar dhe me dëmtime të konsiderueshme.
Problem mbetet edhe sistemi i ujërave të bardha, i cili sipas projektit nuk arrin të përballojë shkarkimin e reshjeve, duke kërkuar ndërtimin e një rrjeti të ri kullues.
Projekti parashikon gjithashtu ndërhyrje në ndriçimin publik, kryesisht në rrugët “Zonja Çurre” dhe “Shyqyri Ishmi”, si edhe në hapësirat e brendshme të bllokut ku mungon infrastruktura bazë e ndriçimit.
Një tjetër komponent i investimit lidhet me rikthimin e hapësirave të gjelbëruara dhe mobilimit urban. Bashkia synon krijimin e këndeve të lojërave, terreneve sportive dhe zonave rekreative në sipërfaqe që aktualisht konsiderohen jashtë funksionit.
Sipas dokumenteve teknike, projekti është konceptuar në përputhje me një plan pjesor të miratuar më herët nga Bashkia e Tiranës, ku me ndërhyrje të kufizuara dhe shpronësime minimale mund të realizohet transformimi i zonës./ Monitor