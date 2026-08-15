Rikthim bashkë? Norën dhe Robertin i bashkojnë pushimet

Nora Istrefi ishte e ftuar në një intervistë për “Artistët Shqiptarë”, me Butrint Pasjaqa, ku foli për karrierën, jetën personale dhe disa nga të pathënat e saj.

Këngëtarja foli edhe për marrëdhënien me ish-partnerin e saj, Robert Berishën, duke treguar se pavarësisht ndarjes, mes tyre vazhdon të ketë një raport të mirë dhe të shëndetshëm.

Nora tregoi se të dy vazhdojnë ta kuptojnë njëri-tjetrin, veçanërisht kur bëhet fjalë për vajzën e tyre. Ajo zbuloi gjithashtu se familjarisht shkojnë edhe në pushime së bashku.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

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