Rikthim bashkë? Norën dhe Robertin i bashkojnë pushimet

Nora Istrefi ishte e ftuar në një intervistë për “Artistët Shqiptarë”, me Butrint Pasjaqa, ku foli për karrierën, jetën personale dhe disa nga të pathënat e saj.
Këngëtarja foli edhe për marrëdhënien me ish-partnerin e saj, Robert Berishën, duke treguar se pavarësisht ndarjes, mes tyre vazhdon të ketë një raport të mirë dhe të shëndetshëm.
Nora tregoi se të dy vazhdojnë ta kuptojnë njëri-tjetrin, veçanërisht kur bëhet fjalë për vajzën e tyre. Ajo zbuloi gjithashtu se familjarisht shkojnë edhe në pushime së bashku.