Rikthehet Era Istrefi, çfarë projektesh pritet të publikojë

Po vjen mesi i verës dhe ende s’kemi dëgjuar një hit nga Era Istresi. Artistja e cila na la duke përsëritur referenin “Bebi, bebi, bebi, bebi”, ka bërë disa pushime jashtë vendit, por mesa duket s’ka qëndruar pa punuar për projekte të reja.

E një i tillë do të na vijë shumë shpejt, nesër. Era sapo publikoi një foto ku na zbulon një fragment nga klipi i ri.

“Ta du, ta du.. kallxom kon?”-shkruan Era përkrah fotos seksi ku në pah bien të pasmet e saj.

Ajo na zbulon se projekti “Ta du” do publikohet nesër në orën 18:00. Me siguri edhe kjo këngë do kthehet në hit e do na “gdhendet” në memorie për shumë gjatë.

Pse jo, gjasat janë që të kthehet edhe në hit në “Tik Tok”!