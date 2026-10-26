Rikthehen reshjet e shiut/ Parashikimi i motit për sot, 26 tetor 2026

Shqipëria do të përfshihet nga moti i paqëndrueshëm gjatë ditës së hënë, 26 tetor, me vranësira dhe reshje të herëpashershme shiu në zona të ndryshme të vendit.

Sipas parashikimeve meteorologjike, orët e para të mëngjesit do të karakterizohen nga vranësira, ndërsa gjatë paradites pritet shtim i mundësisë për reshje.

Shiu parashikohet të jetë më i pranishëm gjatë orëve të mesditës, kryesisht në intervalin 11:00–14:00, ndërsa mundësia e reshjeve gjatë ditës arrin në rreth 56 për qind

Pasditja pritet të sjellë përmirësim gradual të kushteve atmosferike, me ndërprerje të reshjeve dhe intervale me diell. Në orët e mbrëmjes parashikohet mot kryesisht i kthjellët.

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