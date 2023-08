Rihapet çështja kundër Michael Jackson

Akuzuesit e Michael Jackson, Wade Robson dhe James Safechuck do të marrin ditën e tyre në gjykatë, sipas një vendimi të ri në Gjykatën e Apelit të Kalifornisë.

Gjyqtarët Elizabeth Grimes, John Wiley dhe Victor Viramontes shkruan në një opinion të paraqitur të premten dhe të marrë nga Page Six se kompanitë e ikonës së ndjerë të popit mund të mbahen përgjegjëse për çdo ab*zim të supozuar që ai ka kryer. “Paditësit kishin çdo të drejtë të prisnin që të pandehurit t’i mbronin nga rreziku plotësisht i parashikueshëm për të mbetur vetëm me Jackson,” thuhet në dokumentet e gjykatës.

Balerini profesionist Robson për herë të parë ngriti padinë e tij kundër mbretit të ndjerë të popit në vitin 2013, duke pretenduar në atë kohë se ai ishte ngacmuar dhe ab*zuar nga këngëtari “Smooth” kur ai ishte vetëm një fëmijë, veçanërisht nga mosha 7 deri në 14 vjeçare. Aktori Safechuck, 45 vjeç, paditi më pas vitin e ardhshëm, duke pretenduar se Jackson e kishte ngamcmuar kur ai u shfaq për herë të parë në një reklamë të Pepsi përkrah artistit në moshën 10-vjeçare.

Paditë fillestare të Robson dhe Safechuck u hodhën poshtë për herë të parë në vitin 2017, me një gjykatës që gjeti në atë kohë se kompanitë e Jackson MJJ Productions Inc. dhe MJJ Ventures Inc. nuk mund të pritej të siguronin mbrojtje për një fëmijë nën kujdesin e tyre. Megjithatë, pasi guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom nënshkroi një ligj në vitin 2020, duke u dhënë atyre që pretendojnë abuuzimin se*sual në fëmijëri kohë më shumë për të ngritur padi, rastet u rihapën në gjykatën e apelit.