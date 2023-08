Rihanna kërcënon me padi dy kosovare

Dy shoqe nga Kosova, me banim në Zvicër, Florjana dhe Rita u bënë gati të shpërthenin me labelin e tyre të modës në këtë industri.

Por këngëtarja e famshme botërore ka kërcënuar me padi dy kosovaret duke frenuar paksa futjen e tyre fuqishëm në treg.

“Ne jemi një kompani e re dhe thjesht donim të fillonim me shkronjat e para të emrave tonë. Biznesin e regjistruam në Zyrich dhe emri i Rihannës nuk asocionte asgjë me punën tonë. Ishte fundi i botës për ne kur avokatët e Rihannës na kërcënuan ne. Rihanna është shumë e madhe dhe ne nuk e kemi në plan të futemi në procesi gjyqësore me të. Ne kemi tani një emër tjetër” kanë thënë dy kosovaret për mediat zvicërane.