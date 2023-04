Ribashkohen Justin Timberlake dhe Timbaland

Albumi i ri i Justin Timberlake është në rrugë e sipër, sipas krahut të tij të djathtë Timbaland.

Producenti zbuloi në një intervistë të re me Variety se ai dhe Timberlake, kanë disa materiale të reja që ata kanë përgatitur për të shënuar daljen e parë të artistit që nga Man of the Woods të vitit 2018. “Sapo përfunduam dhe gjithçka tingëllon mirë”, tha Timbaland. “Tani varet vërtet nga ai se si dhe kur e parashikon të dalë, por është bërë dhe po vjen”.

Siç shpjegoi Timbaland, materiali i ri me artistin të kujton albumin e tij të dytë, fitues të Grammy në vitin 2006, FutureSex/LoveSounds, i cili ka mbetur i preferuari i fansave gjatë dy dekadave të fundit.

“Është argëtuese Justin – është si FutureSex/LoveSounds, por asgjë shumë e rëndë, thjesht duke ju dhënë atë që prisni nga ne,” ngacmoi muzikanti. “Muzika është një sport i ri – sigurisht, ne të dy kemi parë shumë jetë, por ju duhet ta nxirrni përsëri fëmijën 13-vjeçar, e dini? Ne kishim këngë që ndoshta ishin shumë të ndërlikuara, kështu që thamë ne duam që ajo të ndihet si pjesa e dytë e FutureSex, kështu që ne bëmë këngë që do t’i përshtaten asaj.” Në FutureSex, Timbaland prodhoi hite duke përfshirë “SexyBack”, “My Love” dhe “What Goes Around… Comes Around”.

Partneriteti muzikor i dyshes mori formë në vitin 2002 kur Timberlake zgjodhi producentin për studion e tij debutuese LP Justified, e cila përfshinte “Cry Me a River”. Kënga fitoi një Grammy për performancën më të mirë vokale pop mashkullore dhe arriti kulmin në vendin e tretë në Billboard Hot 100.