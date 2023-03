Ribashkohen Gigi Hadid dhe Leonardo DiCaprio

Gigi Hadid dhe Leonardo DiCaprio janë ribashkuar sërish. Dyshja u panë duke kaluar kohë së bashku me miqtë në seksionin VIP të festës vjetore të Darren Dzienciol dhe Richie Akiva para Oscars. Eventi u zhvillua në një rezidencë private në Bel-Air, Los Angeles më 10 mars, dy ditë përpara Oscars 2023.

“Leo dhe Gigi ishin në një grup më të madh, i njëjti grup që ishte në ditëlindjen e Edward Enninful”, tha një burim për E! News, duke iu referuar një darke të shkurtit në Milano për kryeredaktorin e British Vogue. Një tjetër burim i tha medias se dyshja mbërritën veçmas në festën para Oscars, kaluan orë të tëra së bashku brenda dhe qëndruan pas orës 3 të mëngjesit. Enninful ishte gjithashtu i pranishëm dhe u pa duke qëndruar me prezantuesin Next in Fashion. Tyga, Evan Ross dhe Victoria Justice u panë gjithashtu në festë.

Gigi dhe Leonardo, të cilët nuk e kanë komentuar statusin e marrëdhënies së tyre, fillimisht ndezën thashethemet për romancë në shtator 2022. Në atë kohë, burime të shumta u shprehën se të dy kanë qenë duke u shoqëruar pas ndarjes së aktorit të Titanikut nga e dashura e tij prej katër vitesh, Camila Morrone, duke shtuar se asnjëri prej tyre nuk dëshironte një lidhje dhe se “janë njohur pasi kanë qëndruar në të njëjtat rrethe shoqërore”. Në tetor, një burim i tregoi Page Six se “Gigi dhe Leo po argëtohen shumë tani. Ata janë përpjekur të qëndrojnë të qetë dhe privat dhe ajo po shijon kohën që kanë kaluar së bashku.”