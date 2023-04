Ribashkohen Arnold Schwarzenegger dhe Danny DeVito

Arnold Schwarzenegger ka suprizuar në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në vitin 2023 duke u shfaqur me një mik të vjetër , Danny DeVito!

Ish-guvernatori i Kalifornisë dhe miku i tij prej kohësh u shfaqën në një klip të regjistruar paraprakisht që nisi festimet vjetore të shtunën, duke ushqyer kafshët shtëpiake të Schwarzenegger-it, ndërsa falënderuan anëtarët e shtypit. “Jam shumë krenar për të gjithë ju. Dhe nuk jam vetëm unë, por edhe Lulu dhe Whisky, vëllai im binjak Danny DeVito, ne jemi të gjithë krenarë për ju!” tha Schwarzenegger.

Arnold dhe Danny kanë mbajtur një miqësi që kur luajtën për herë të parë së bashku në Twins në 1988. Të dy punuan gjithashtu në The Last Action Hero në 1993 dhe Junior në 1994. Së fundmi, ata bashkëpunuan kur Schwarzenegger bëri një film në serialin e animuar të DeVito-s Disney+ Little Demon.

Diku tjetër në videon e tij, të transmetuar nga CNN, Schwarzenegger i tha shtypit: “Ju në fakt po bëni punën e popullit. Ju jeni aleati i popullit. Pra, kurrë, kurrë mos ndaloni së ndriçuari të vërtetën dhe informimi i publikut.”

Darka vjetore e korrespondentit filloi në vitin 1921 dhe historikisht ka qenë e ndjekur nga anëtarë të shoqatës, si dhe zyrtarë të lartë të qeverisë, duke përfshirë presidentin dhe zonjën e parë. Kjo është darka e dytë personalisht e korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në vitet e fundit. Ngjarjet e 2020 dhe 2021 u anuluan për shkak të pandemisë COVID-19.