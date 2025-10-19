Rezultatet paraperake në RMV/ Kush po fiton në komunat shqiptare

Në Maqedoninë e Veriut po numërohen me shpejtësi votat për kryetarë të komunave. Vëmendja është përqendruar te ato me shumicë shqiptare. Deri tani koalicioni i partive shqiptare në qeveri VLEN udhëheq rezultatet në 7 komuna.
AKI e udhëhequr nga BDI udhëheq gjithashtu në 7 të tjera. Ajo që bie në sy është se VLEN duket se ka fituar që në raundin e parë në Çair me Izet Mexhitin. Bilall Kasami udhëheq rezultatet ne Tetovë. VLEN udhëheq edhe në Tearcë, Zhelinë, Dibër e Madhe, Bërnevicë dhe Bogovinjë.
AKI ka shpallur fitoren në Gostivar ndërsa udhëheq në Haraçinë, Butel, Vrapçishtë, Lipkovë, Pllashnicë dhe Saraj.
Nga partitë maqedonase, VMRO-DPMNE në pushtet udhëheq në 55 komuna ndërsa LSDM në opozitë vetëm në 7 komuna.
Lajm në përditësim…