Rezultate të ngushta në Kosovë/ Ndahen në balotazh Prishtina, Peja dhe Mitrovica

Në zgjedhjet lokale të mbajtura në Kosovë, qytetarët votuan për udhëheqësit e 38 komunave, por rezultatet e mbyllën garën që në raundin e parë në 21 komunat. 17 komuna të tjera shkojnë në balotazh, pasi që në asnjërën prej tyre, kandidatët nuk arrijnë pragun prej 50 për qind. Pjesëmarrja në nivel vendi ka qenë afër 39 për qind. ￼
Në shumicën e komunave me shumicë shqiptare në Kosovë do të ketë balotazhe pas zgjedhjeve komunale të së dielës, pasi pati pak fitore të drejtpërdrejta, ndërsa partia Lista Serbe (Srpska Lista), e mbështetur nga Beogradi, doli fituese në shumicën e komunave me shumicë serbe.
Sipas rezultateve paraprake nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), shumica e komunave të mëdha me shumicë shqiptare, përfshirë Prishtinën, Pejën, Mitrovicën e Jugut dhe Prizrenin, pritet të shkojnë në raundin e dytë të votimit, pas rezultateve të paqarta në pjesën më të madhe të vendit.
Në kryeqytet, Prishtinë, rezultoi para Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me Përparim Rama, ndërsa Hajrulla Çeku i Vetëvendosjes e ndjek nga afër me vetëm 1 përqind diferencë. Asnjëri nuk e kalon pragun, kështu që Prishtina do të luftojë për kryetar komune në raundin e dytë ndërmjet LDK dhe VV. ￼ Në Ferizaj, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) arriti një fitore të qartë që në raundin e parë.
Por në shumë gara rezultatet ishin jashtëzakonisht të ngushta, me rivalë pothuajse kokë më kokë. Partia në pushtet Vetëvendosje nuk arriti pragun 50 për qind për fitore në Gjilan, duke dështuar të fitojë për një grusht votash, pasi kandidati i saj mori 49.8 për qind. Surprizë ishte kryetari në detyrë i Drenasit, Ramiz Lladrovci, që kandidoi me nismën e tij “Kampion për Drenasin”, doli përpara kandidatit të PDK-së, Petrit Hajdari.
Një përballje e dytë pritet edhe në Prizren, mes Shaqir Totajt të PDK-së dhe Artan Abrashit të Vetëvendosjes.
Vetëvendosje siguroi fitore që në raundin e parë në Podujevë, Kamenicë dhe Shtimë ndërsa LDK-ja fitoi në Lipjan dhe Istog.
Bashkim Ramosaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) fitoi edhe një mandat tjetër në Deçan.
Zgjedhjet lokale reflektojnë një peizazh politik mjaft konkurrues dhe të fragmentuar në komunat me shumicë shqiptare, ku asnjë forcë nuk ka dominuar pa sfida. Vetëvendosje, që në mandatet e fundit kishte pasur një valë mbështetjeje, nuk ka arritur të fitojë në mënyrë të bindshme në shumë vende që konsideroheshin bastione të saj. Nga ana tjetër, LDK-ja dhe PDK-ja po rigjejnë terren në disa komuna, ndërsa AAK-ja ka konsoliduar pozicione në zona ku ka pasur ndikim tradicional ose përmes koalicioneve lokale.
Balotazhet do të jenë vendimtare në komunat kryesore si Prishtina, Prizren, Mitrovica e Jugut, Peja, sepse rezultatet e raundit të parë i lajnë vend për ndryshim në fragmentin e votave që nuk i përkasin kandidatit kryesor. Disa kandidatë udhëhiqen me diferenca shumë të vogla, që mund të kompensohen nga aleancat lokale, lëvizjet e votuesve të paangazhuar plotësisht dhe nga votat që nuk janë numëruar ende plotësisht (votat e diasporës, kushtet, të personave me nevoja të veçanta). Këto elemente mund të zbehin ose të forcojnë pozicionet e kandidatëve që janë afër kufirit.
Në komunat me shumicë serbe, Lista Serbe ka rikthyer fuqinë e saj, duke kryesuar në shumë raste që prej fillimit. Kjo tregon se bojkotet e mëparshme dhe hendeku politik midis komuniteteve vazhdojnë të jenë faktorë të rëndësishëm, por që tani Lista Serbe synon konsolidim të pozitës së saj lokale, duke rifituar kontrollin në komuna veriore dhe në ato me shumicë serbe.
Zgjedhjet treguan se asnjë parti nuk mund të konsiderohet fituese e pamohueshme në mbarë vendin, suksesi në komunat lokale varet shumë nga balotazhet, nga manovrat lokale dhe nga kapaciteti për të bashkuar votues të ndryshëm.
Në një konferencë për shtyp të dielën mbrëma, zëdhënësja e PDK-së Vlora Çitaku e shpalli partinë e saj fituese të zgjedhjeve lokale.
“PDK-ja ka fituar më shumë komuna që në raundin e parë dhe kryeson në numrin më të madh të komunave që shkojnë në balotazh,” – deklaroi Çitaku.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti përgëzoi qytetarët për sjelljen e tyre gjatë procesit të votimit. “Qytetarët e Kosovës edhe një herë treguan kulturën e tyre demokratike duke kaluar procesin zgjedhor në mënyrë të përgjegjshme,” – shkroi Kurti në Facebook në mbyllje të procesit të votimit.
Por këtë të hënë, Kurti kërkoi hetim për raportimet e exit-polleve për komunën e Mitrovicës së Jugut. Sipas tij, në exit-pollet e prezantuara dhe në raportimet për fitues para mbylljes së vendvotimeve, nuk bëhet fjalë për huqje por për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor.
“Ajo çka ndodhi më 12 tetor rreth raportimeve për Mitrovicën duhet hetuar e hulumtuar. Nuk bëhet fjalë vetëm për huqje, por një inxhiniering të paramenduar, për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Exitpollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizatë dhe për të njëjtën komunë, dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet, nuk janë thjeshtë huqje por cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe i integritetit e i sigurisë së shtetit tonë. I ftoj organet e sigurisë dhe drejtësisë të merren me këtë çështje”, ka deklaruar Kurti.
Ndërkohë duket se ka dalë i kënaqur ky raund i parë i zgjedhjeve lokale kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, sipas të cilit partia e tij ka mbi 180 mijë vota për kuvende komunale, gjë që e bën të dalë parti e parë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
“Mos e merrni si humbje, meqë gara nuk është e tillë. Është përvojë, është themel për fitoret e ardhshme, është dëshmi se LDK-ja ka njerëz të guximshëm që nuk dorëzohen kurrë. Politika është garë e gjatë, maratonë. Dhe ne, si LDK, kemi dëshmuar se dimë të fitojmë, por edhe dimë të qëndrojmë me dinjitet kur na mungon një hap deri te fitorja”, ka shkruar ai në Facebook.
Zgjedhjet u ndoqën me vëmëndje edhe në Beograd dhe një ditë më pas, Vuçiç falënderoi votuesit serbë për “mbështetjen kaq të madhe dhe bindëse” ndaj Listës Serbe.