Rezidenca e re e Jennifer Lopez dhe Ben Affleck

Jennifer Lopez dhe Ben Affleck blenë një rezidencë masive në Beverly Hills, Kaliforni, për 60.85 milionë dollarë të mërkurën pas gati dy vjetësh kërkimi.

Shtëpia e re prej 38,000 metrash katrorë e çiftit përfshin 12 dhoma gjumi, 24 banja dhe një fushë basketbolli. Meqenëse J.Lo është e njohur për ndjekjen e fitnesit të saj, ajo mund të jetë tërhequr nga kompleksi sportiv i rezidencës, i cili përfshin gjithashtu një palestër, një sallë pritjeje sportive dhe bar. Një tjetër veçori është siguria që ofron prona, pasi përfshin një dhomë roje me dy dhoma gjumi. Lista e përshkruan atë si “një nga pronat më private dhe më të sigurta në Beverly Hills”. Për më tepër, të dy hyrjet mund të arrihen vetëm përmes rrugëve private dhe me porta.

Me sa duket, dyshja mezi prisnin të transferoheshin, pasi paparacët kapën foto të mobiljeve që ngarkoheshin në shtëpi në të njëjtën ditë kur u mbyll marrëveshja. Lopez dhe Affleck u larguan në Las Vegas në korrik 2022 dhe që atëherë kanë bashkuar familjet e tyre nga martesat e mëparshme. Aktorja e “Shotgun Wedding” ndan binjakët 15-vjeçarë Max dhe Emme me ish-bashkëshortin e saj Marc Anthony. Ndërkohë, regjisori i “Argo” ndan tre fëmijë – Violet, 17, Seraphina, 14 dhe Samuel, 11 – me ish-gruan e tij, Jennifer Garner.