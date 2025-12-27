Reuters: Rusia kërcënon Europën, vendos raketa bërthamore në Bjellorusi

Rusia duket se po vendos gradualisht raketa të reja balistike hipersonike me kapacitet bërthamor në një ish-bazë ajrore në Bjellorusinë lindore. Kjo lëvizje mund të rrisë ndjeshëm aftësinë e saj për të goditur objektiva në të gjithë Evropën, sipas asaj që shpjegojnë dy studiues amerikanë që analizuan imazhet satelitore. Vlerësimi i tyre, sipas një burimi të njohur me çështjen dhe që flet në kushte anonimiteti, përputhet gjerësisht me gjetjet e inteligjencës amerikane.
Presidenti rus Vladimir Putin e ka bërë të qartë tashmë qëllimin e tij për të vendosur raketa “Oreshnik” me rreze të mesme veprimi në Bjellorusi, me një rreze veprimi të vlerësuar deri në 5,500 kilometra, megjithëse vendndodhja e saktë nuk është bërë ende e ditur.
Ekspertët, të cituar nga Reuters, e shohin vendosjen e mundshme të raketave “Oreshnik” si një tjetër shenjë të mbështetjes në rritje të Kremlinit ndaj kërcënimeve bërthamore, në një përpjekje për të penguar anëtarët e NATO-s nga mbështetja e mëtejshme e Ukrainës me armë që mund të godasin objektiva thellë brenda territorit rus. Ambasada ruse në Uashington nuk iu përgjigj një kërkese për koment, ndërsa ambasada bjelloruse nuk pranoi të komentonte.
Agjencia shtetërore e lajmeve “Belta” citoi Ministrin bjellorus të Mbrojtjes Viktor Khrenin të thoshte se vendosja e Oreshnik-ëve nuk e ndryshon ekuilibrin e pushtetit në Evropë dhe është një “përgjigje” ndaj “veprimeve agresive” të Perëndimit. Shtëpia e Bardhë nuk komentoi ndërsa CIA gjithashtu refuzoi të komentonte.