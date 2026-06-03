Reuters jehonë protestës: Shqiptarët protestojnë për resortin luksoz në bregdetin e virgjër

Mijëra shqiptarë dolën në rrugët e Tiranës të martën në mbrëmje duke protestuar kundër një zhvillimi të planifikuar nga një kompani e lidhur me dhëndrin e Donald Trump, Jared Kushner, në një pjesë të ndjeshme ndaj mjedisit të bregdetit Adriatik.
Resorti prej 1.4 miliardë eurosh (1.6 miliardë dollarë) drejtohet nga firma e investimeve të Kushnerit, Affinity Partners, në një ishull pranë Shqipërisë dhe në një pjesë të pazhvilluar të vijës bregdetare pranë peizazhit të mbrojtur Vjosë-Nartë, një ligatinë ku rriten flamingot, fokat dhe vendet e folezimit të breshkave të detit.
Ambientalistët e kundërshtojnë planin, i cili sipas tyre do të ndikojë në disa qindra hektarë plazhe të pastra.
Zhvilluesit thonë se do të përparojnë me përgjegjësi.
“Fokusi ynë mbetet te administrimi i përgjegjshëm, përmirësimi i mjedisit, krijimi i vendeve të punës dhe krijimi i vlerës afatgjatë për komunitetet lokale. Ne i respektojmë proceset e vazhdueshme publike dhe institucionale”, tha Asher Abehsera, kryetar i Sazan Real Estate Development LLC, e cila po zhvillon planet në partneritet me firmën e Kushnerit.
Affinity Partners dhe Kushner nuk iu përgjigjën kërkesave të Reuters për koment.
Protestuesit u mblodhën jashtë zyrës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama të martën në mbrëmje, duke mbajtur flamingo të fryra dhe pankarta ku shkruhej “Kombi nuk është në shitje” dhe “Nuk e dua Shqipërinë si Dubai”.
“Ne duam që të gjitha ndërtimet të ndalen dhe makineritë e rënda të largohen nga zona e mbrojtur”, tha Joni Vorpsi, një ekolog në organizatën PPNEA-BirdLife Albania.
“Ky do të ishte një qytet i ri me rreth 10,000 dhoma dhe do ta shkatërrojë plotësisht atë rajon të egër.” Rama e mbrojti projektin të martën.
“Është shumë e rëndësishme që ne të mbetemi mikpritës, të mbetemi të drejtë dhe që në asnjë rrethanë të mos na stigmatizojë fakti që jemi një vend ku investitorët përballen me armiqësi”, tha ai në një deklaratë të ndarë me Reuters.
“Nuk ka absolutisht asnjë shans që investimi të ndalet për sa kohë që unë jam këtu.”
Protestat nga vendasit dhe organizatat jofitimprurëse filluan pasi zhvilluesit ngritën gardhe të mëdha me tela me gjemba në vendin e propozuar në Zvërnec, pranë Vlorës.
Disa qindra persona u mblodhën dhe u përleshën me rojet private të shtunën dhe disa u plagosën, tha një dëshmitar i Reuters.
Kushner njoftoi planet për të ndërtuar resortin në vitin 2024 si pjesë e një investimi më të gjerë që përfshinte edhe një ish-shtab të ushtrisë në kryeqytetin serb Beograd.
Vitin e kaluar, ai hoqi dorë nga projekti i Serbisë pas protestave në rrugë kundër tij.