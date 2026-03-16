Reuters: Hamasi takohet për herë të parë me ‘Bordin e Paqes’

Hamasi ka zhvilluar bisedimet e para me Bordin e Paqes të udhëhequr nga SHBA-të, ndërsa plani i rindërtimit të Gazës pas luftës është nën presion nga lufta me Iranin dhe sulmet e vazhdueshme izraelite në enklavë, raportoi Reuters.
Bordi i Paqes – një organ ndërkombëtar i themeluar zyrtarisht në mesin e janarit si pjesë e planit të paqes për Gazën të Presidentit të SHBA-së Donald Trump – përfshin figura biznesi dhe zyrtarë nga vende të shumta. Kritikët kanë vënë në pikëpyetje mandatin e tij dhe mungesën e përfaqësimit politik palestinez. Aktivitetet e bordit janë pezulluar kryesisht javët e fundit, pasi shtetet anëtare myslimane shprehën zemërim për bombardimin e Iranit nga SHBA-ja dhe Izraeli dhe debatuan nëse do të mbeten të përfshira.
Sipas Reuters, duke cituar burimet e saj të hënën, takimi u zhvillua në fund të javës së kaluar në një vend të pazbuluar në rajon dhe u përqendrua në shpëtimin e elementëve të iniciativës së Trump, duke përfshirë një armëpushim afatgjatë dhe një program rindërtimi të mbikëqyrur nga bordi. Bisedimet u përshkruan si paraprake, pa u njoftuar ndonjë përparim konkret.
Zyrtarët e Hamasit thuhet se e përdorën përplasjen për të kërkuar rihapjen e pikës kufitare Rafah të Gazës me Egjiptin, të cilën Izraeli e mbylli pas sulmeve ajrore ndaj Iranit. Grupi militant thuhet se paralajmëroi se nëse Rafah mbetet i mbyllur dhe qasja humanitare nuk rivendoset, ai mund të tërhiqet nga marrëveshjet e armëpushimit.
Pavarësisht armëpushimit zyrtar që i dha fund luftës dyvjeçare të Izraelit në Gaza tetorin e kaluar, IDF ka vazhduar të kryejë sulme. Të paktën 12 persona, përfshirë fëmijë, thuhet se u vranë në sulmet e së dielës, duke shtuar numrin e të vdekurve pas armëpushimit prej më shumë se 600. Shifrat e përgjithshme tejkalojnë 72,000, sipas zyrtarëve të shëndetësisë të enklavës.
Lufta në Gaza shpërtheu pasi militantët e udhëhequr nga Hamasi sulmuan Izraelin jugor më 7 tetor 2023, duke vrarë rreth 1,200 njerëz dhe duke marrë peng më shumë se 250. Izraeli u përgjigj me një fushatë masive ajrore dhe tokësore dhe një bllokadë që kufizoi rëndë furnizimet me ushqim, karburant dhe mjekësore, duke shkaktuar akuza për gjenocid.
Në takimin e tij inaugurues muajin e kaluar, bordi premtoi më shumë se 7 miliardë dollarë për rindërtimin e Gazës dhe premtoi të dërgojë mijëra personel në forcat ndërkombëtare të stabilizimit dhe policisë në territor. Ndërsa mbi dy duzina vende janë anëtarësuar zyrtarisht, fuqitë e mëdha perëndimore kanë refuzuar kryesisht anëtarësimin e plotë. Rusia nuk është anëtarësuar zyrtarisht, por tha se kishte marrë një ftesë dhe po e studionte propozimin.