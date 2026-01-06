Reshje intensive shiu, përmbyten rrugët në Durrës

Reshjet intensive të shiut që kanë përfshirë prej disa orësh qytetin e Durrësit. Ato kanë shkaktuar përmbytje të rrugëve dhe vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Situata paraqitet problematike në disa akse kryesore të qytetit, përfshirë rrugën “Taulantia”, rrugën “Mars 91”, paralelen me portin e Durrësit, zonën pranë stadiumit në lagjen 18, rrugën afër shkollës “Qemal Mici” në lagjen 16, si dhe në zonën e Shkozetit. Në shëtitoren e Vollgës rrugët janë të mbuluara totalisht nga uji.

Si pasojë, lëvizja e mjeteve është e vështirësuar, ndërsa drejtuesit e automjeteve këshillohen të tregojnë kujdes.

