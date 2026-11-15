REPORTAGE N. 2 DA ROMA

Dalle strade della Città Eterna agli incontri politici nel cuore dell’Italia – Roma tra grandezza storica, crisi economica e sfide del futuro

**Di Flamur Buçpapaj – scrittore, pubblicista e giornalista**

Dopo aver lasciato Firenze, il nostro viaggio verso Roma è proseguito per circa tre ore, in condizioni meteorologiche avverse e sotto una pioggia incessante. Una volta arrivati nella capitale italiana, ci siamo sistemati in albergo, mentre fuori continuava a piovere senza sosta. Roma, la città che un tempo dominava il mondo, era avvolta da un pesante cielo autunnale.

Tuttavia, nemmeno il maltempo è riuscito a fermarci. Il nostro gruppo ha iniziato subito a organizzare il programma e a preparare gli incontri previsti per il giorno successivo. Si trattava di una visita di grande importanza culturale, politica e organizzativa, perciò ogni ora doveva essere sfruttata al meglio.

### Roma storica, un museo a cielo aperto della civiltà

Per prima cosa abbiamo visitato alcune delle piazze e dei monumenti più conosciuti di Roma: Piazza del Popolo, Piazza Navona, la Fontana di Trevi, la Corte di Cassazione, il Parlamento italiano, il Pantheon, la Colonna Traiana e il Ponte Sant’Angelo.

Ogni monumento racconta la lunga storia di questa civiltà. Roma non è soltanto una capitale europea: è una testimonianza vivente della storia, dell’architettura, dell’arte e della cultura mondiale.

In ogni strada si incontra la storia, in ogni piazza si percepisce il peso dei secoli e in ogni edificio si trovano le tracce di una civiltà che ha influenzato lo sviluppo dell’Europa e del mondo.

Abbiamo visitato anche il Vaticano, dove la maestosità della Basilica di San Pietro lascia senza parole. Le colonne monumentali, le cupole, le opere d’arte e la straordinaria architettura testimoniano un patrimonio che appartiene all’intera umanità. È stato uno dei momenti più suggestivi della nostra visita.

Ma, al di là della grandezza dei monumenti, il mio sguardo di giornalista cercava di osservare anche la vita quotidiana della città.

### Roma dei turisti e Roma dei cittadini comuni

Roma continua a essere una delle destinazioni turistiche più conosciute al mondo, ma dietro la sua facciata monumentale si notano anche numerosi problemi sociali ed economici.

Per le strade si vedono persone che corrono, altre che aspettano, cittadini che affrontano le difficoltà della vita quotidiana e turisti che si muovono in ogni direzione. La città non mi ha trasmesso la stessa immagine di splendore che avevo immaginato pensando alla Roma di un tempo.

I prezzi sono molto alti, mentre il potere d’acquisto dei cittadini appare limitato. Dalle conversazioni avute con persone comuni abbiamo compreso che anche in Italia, un Paese con un’economia sviluppata, una parte della popolazione incontra difficoltà nel sostenere il costo della vita.

Una conversazione che mi ha particolarmente colpito è stata quella con un cameriere in Piazza Navona, una delle piazze più belle di Roma, circondata da ristoranti e locali.

Gli ho chiesto delle condizioni di lavoro e della vita quotidiana. Mi ha spiegato che uno stipendio mensile di circa 1.500 euro, nelle attuali condizioni economiche, non è sufficiente per coprire l’affitto, le bollette dell’energia elettrica, l’acqua e il cibo. Secondo lui, le mance rappresentano un aiuto importante per riuscire a sostenere le spese.

Questa conversazione mi ha fatto riflettere.

Com’è possibile che una città che accoglie milioni di turisti e possiede un patrimonio culturale ed economico straordinario abbia così tanti cittadini che si sentono insicuri riguardo al proprio futuro?

Il turismo genera grandi entrate, ma la domanda è: quanta parte di queste risorse si trasforma in benessere per i cittadini, in salari migliori, servizi pubblici e miglioramento della vita quotidiana?

Questo è uno dei contrasti del capitalismo contemporaneo: da una parte una grande ricchezza, dall’altra difficoltà economiche. Quando i benefici si concentrano nelle mani di un numero limitato di persone, mentre il resto della società lotta per arrivare a fine mese, allora il modello economico deve essere analizzato e messo in discussione.

### L’incontro a Palazzo Chigi e i colloqui con i rappresentanti politici italiani

Uno dei momenti più importanti della nostra visita è stato l’incontro a Palazzo Chigi e lo svolgimento di colloqui con rappresentanti della politica e delle istituzioni italiane, compresi esponenti della forza politica guidata da Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

Ho partecipato a questi incontri in qualità di presidente del nostro piccolo gruppo.

Durante i colloqui ho espresso le mie opinioni sulla situazione internazionale, sugli sviluppi politici ed economici e sulle sfide che le società europee devono affrontare oggi.

Ci siamo soffermati in particolare sulle difficoltà economiche, sull’aumento del costo della vita, sull’insicurezza sociale e sui problemi che i cittadini stanno vivendo in diversi Paesi europei.

Ho sottolineato che le crisi attuali non possono essere affrontate soltanto attraverso dichiarazioni politiche. Servono politiche concrete, istituzioni funzionanti, giustizia sociale e uno Stato al servizio dei cittadini.

In questa visita a Roma, insieme a me, era presente anche il gruppo di Nacional Media e il gruppo fondatore del Partito Sulmi Nacional. Uno dei nostri obiettivi era conoscere da vicino l’organizzazione del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, comprendere le sue strutture direttive, il suo funzionamento, l’organizzazione a livello locale e nazionale, nonché i rapporti tra i dirigenti e gli iscritti.

Durante gli incontri abbiamo avuto l’opportunità di scambiare esperienze, acquisire preziose conoscenze organizzative e discutere dei modi in cui è possibile costruire una forza politica stabile, con strutture funzionanti e un’ampia rappresentanza sul territorio. Dai rappresentanti italiani abbiamo inoltre ricevuto promesse di aiuto per quanto riguarda lo scambio di esperienze e conoscenze organizzative.

Per noi, come gruppo fondatore di Sulmi Nacional, questa visita ha rappresentato un’esperienza importante. Non siamo venuti soltanto per visitare Roma e i suoi monumenti, ma anche per apprendere dall’esperienza politica italiana, capire come si costruiscono le strutture di un partito e come si organizza una forza politica che aspira ad assumersi responsabilità nella guida del Paese.

In questo contesto, desidero sottolineare che il processo di fondazione del Partito Sulmi Nacional proseguirà con l’organizzazione delle strutture e il completamento della relativa documentazione.

Invito tutti gli iscritti, i sostenitori, gli ascoltatori della radio e gli spettatori di Nacional Media che desiderano partecipare a questo progetto a raggiungerci presso la nostra sede di Kinostudio, a Tirana, per firmare la documentazione necessaria alla fondazione del partito.

Il nostro obiettivo è costruire una nuova organizzazione politica, fondata sulla partecipazione dei cittadini, sulla responsabilità nazionale e su un programma capace di rispondere alle esigenze dell’Albania.

In questo quadro abbiamo inoltre avuto colloqui amichevoli e organizzativi sulle modalità di costruzione e organizzazione della nostra nuova forza politica, **Sulmi Nacional**.

Abbiamo discusso delle strutture direttive, dell’organizzazione a livello nazionale e locale, delle modalità di funzionamento del partito, della comunicazione politica e della necessità di un programma nazionale chiaro.

Ritengo che lo scambio di esperienze con le forze politiche europee sia importante, soprattutto per una nuova forza politica albanese che intende costruire un’alternativa diversa per l’Albania.

Gli incontri si sono svolti in un clima amichevole e hanno avuto carattere politico e organizzativo. Ci hanno dato la possibilità di conoscere più da vicino l’esperienza italiana e di discutere le prospettive di collaborazione.

### Italia e Albania: due Paesi, molti problemi e sfide comuni

L’Italia è un Paese dalla grande storia, con un’importante industria, un’economia sviluppata, una ricca cultura e istituzioni consolidate. Tuttavia, deve affrontare anche problemi significativi: disoccupazione, prezzi elevati, disuguaglianze economiche, difficoltà nella manutenzione delle infrastrutture e sicurezza pubblica.

In alcune zone della città si notano problemi di pulizia, manutenzione e ordine pubblico. Per una metropoli delle dimensioni e dell’importanza internazionale di Roma, si tratta di questioni che richiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

Anche la sicurezza pubblica rappresenta una preoccupazione. Nelle zone turistiche bisogna prestare attenzione ai furti e ai piccoli borseggi. I turisti, soprattutto quelli che non conoscono la città, possono diventare facili bersagli dei ladri.

Dunque, anche in una delle capitali più conosciute d’Europa, l’ordine e la sicurezza non sono problemi definitivamente risolti.

Ma, nonostante i problemi italiani, il mio pensiero tornava continuamente all’Albania.

Perché il mio problema principale non è l’Italia. Il mio problema è l’Albania e il modo in cui stiamo gestendo il nostro patrimonio nazionale.

### L’Albania possiede un patrimonio turistico che non viene valorizzato come dovrebbe

Osservando Roma, i suoi monumenti, le chiese, le piazze, i musei e il grande numero di turisti, non potevo fare a meno di pensare allo straordinario potenziale dell’Albania.

Possediamo un patrimonio storico e culturale che potrebbe diventare una delle fonti più importanti dell’economia nazionale.

Abbiamo la Via Egnatia, l’antica strada che collegava l’Oriente all’Occidente. Abbiamo le basiliche paleocristiane, Byllis, Apollonia, Butrinto, le città antiche, le chiese storiche, i castelli, i monumenti culturali e un patrimonio archeologico straordinario.

Abbiamo il Nord dell’Albania, le Alpi, le bellezze di Tropoja, la Valbona, la Rugova e molte altre zone che potrebbero trasformarsi in destinazioni turistiche internazionali.

Abbiamo storia, natura, tradizioni, architettura, monumenti e identità nazionale.

Ma cosa facciamo per promuovere queste ricchezze sul mercato internazionale?

Dove sono le grandi campagne promozionali dedicate al patrimonio culturale albanese? Dove sono i programmi internazionali che collegano il turismo balneare a quello storico, archeologico, religioso, montano e culturale?

L’Albania non deve basarsi soltanto sul turismo estivo e sulle vacanze al mare. Deve costruire un’industria turistica capace di funzionare durante tutto l’anno.

Dobbiamo creare itinerari internazionali che colleghino monumenti, città antiche, chiese, strade storiche e paesaggi naturali albanesi.

Per esempio, un turista che arriva in Albania dovrebbe avere la possibilità di visitare Apollonia, Byllis, Butrinto, Berat, Argirocastro, la Via Egnatia e successivamente proseguire il viaggio verso le Alpi albanesi.

Questi non sono semplicemente luoghi da fotografare. Sono risorse capaci di creare posti di lavoro, entrate economiche, sviluppo e un’immagine internazionale forte per l’Albania.

Abbiamo bisogno del restauro dei monumenti, della manutenzione delle antiche chiese, della protezione dei siti archeologici, di musei moderni, di guide professionali e di una strategia duratura di promozione internazionale.

Se queste politiche venissero applicate seriamente, l’Albania potrebbe attirare turisti non soltanto durante l’estate, ma in tutte le stagioni dell’anno.

### Il viaggio di ritorno e un aeroporto con problemi organizzativi

Dopo aver concluso gli incontri e le visite, in serata ci siamo diretti verso l’aeroporto di Fiumicino, a Roma.

È un aeroporto di dimensioni considerevoli e con servizi sviluppati, ma anche lì abbiamo incontrato alcune difficoltà nell’orientamento, nell’attesa e a causa di ritardi.

Dopo aver completato le procedure, siamo saliti sull’aereo e siamo partiti alla volta dell’Albania.

Si è così conclusa un’altra giornata intensa, ricca di visite, incontri, colloqui politici e riflessioni sugli sviluppi europei.

### Conclusione: all’Albania serve uno Stato più forte e una nuova direzione

Questo viaggio mi ha dato ancora una volta l’opportunità di osservare da vicino i contrasti dell’Europa.

Roma è maestosa per la sua storia, ma deve affrontare i problemi della vita moderna. L’Italia possiede istituzioni ed economia sviluppate, ma i suoi cittadini non sono esenti dalle crisi economiche e sociali.

Nessuno Stato può vivere soltanto della gloria del proprio passato. Deve prendersi cura dei cittadini di oggi e costruire il futuro.

È proprio questo che deve fare anche l’Albania.

Abbiamo bisogno di rafforzare lo Stato, di un ricambio politico sano e frequente, di istituzioni indipendenti, di una giustizia efficiente e di una lotta determinata contro la criminalità organizzata e l’oligarchia economica.

Dobbiamo combattere la corruzione, proteggere la proprietà pubblica, creare una concorrenza leale e garantire che le ricchezze nazionali non finiscano nelle mani di una minoranza.

All’Albania non mancano le risorse. Manca una gestione giusta e responsabile di queste risorse.

Abbiamo storia, cultura, natura, risorse economiche e una posizione geografica importante. Ciò di cui abbiamo bisogno è uno Stato capace di trasformare queste ricchezze in benessere per i cittadini.

**Roma ci ha mostrato ancora una volta la grandezza della storia, ma anche i problemi della società moderna. L’Albania deve imparare da entrambe le realtà: custodire la propria storia e costruire uno Stato al servizio delle persone.**

*Flamur Buçpapaj*

*Roma – Reportage n. 2*