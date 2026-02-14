Rennes pa trajner surprizon Paris Saint-Germain: trazohet gara për titull në Ligue 1

Rennes, pa trajner të përhershëm, i dha fund serisë prej katër humbjesh radhazi në të gjitha kompeticionet me një fitore surprizë 3-1 në shtëpi ndaj kryesuesve të Ligue 1, Paris Saint-Germain F.C., të cilët mbeten vetëm dy pikë përpara RC Lens pas përfundimit të serisë së tyre prej shtatë fitoresh radhazi në kampionat.
Trajneri i përkohshëm Sebastien Tambouret bëri shumë ndryshime krahasuar me humbjen e Rennes ndaj Lens, që rezultoi fatale për qëndrimin e Habib Beye, por ruajti besimin te Esteban Lepaul, i cili pothuajse ia shpërbleu brenda gjashtë minutave, kur goditja e tij nga 25 metra preku pjesën e jashtme të shtyllës.
Një nga titullarët e rikthyer te Rennes ishte Brice Samba, dhe ishte radha e tij të tregonte vlerën në minutën e 12-të, kur Ousmane Dembele nxori përpara Desire Doue, por portieri qëndroi i vendosur për t’ia ndalur parabollën. Parisienët dukeshin se po merrnin gradualisht epërsinë pas gjysmë ore lojë, kur Dembélé hyri nga krahu i djathtë dhe detyroi Sambën të largonte me grusht një goditje me hark, por Musa Al-Taamari i tregoi fituesit të Topit të Artë saktësisht si bëhet dy minuta më vonë. Ai ndoqi një top të gjatë në krahun e djathtë, hyri brenda duke kaluar Willian Pacho dhe e dërgoi topin përtej Matvey Safonov për golin e tij të tretë në Ligue 1 këtë sezon.
RENNES 2-0 PARIS 🍿
Massive header from Estéban Lepaul! 💥 pic.twitter.com/tTbsIqno9T
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 13, 2026
Rennes e mbajti epërsinë deri në pushim, pavarësisht përpjekjeve të Nuno Mendes, i cili kombinoi në mënyrë brilante me Khvicha Kvaratskhelia për të nxjerrë në pozicion Joao Neves, por ky i fundit nuk arriti të godiste pastër nga afër dhe topi përfundoi jashtë. Skuadra vendase shpërdoroi një mundësi të artë për të dyfishuar epërsinë në minutën e parë të pjesës së dytë, kur pas kontrollit të dobët të Ilya Zabarnyi, Arnaud Nordin doli përballë portës, por e dërgoi topin jashtë.
PSG shpëtoi nga rreziku, por nuk ishte mjaftueshëm kërcënues në anën tjetër, pasi Doué goditi jashtë pas një aksioni të bukur, ndërsa një devijim vendimtar e çoi jashtë një goditje me kokë të Pacho-s pak pas orës së lojës. Dhe “Les Rouge et Noirs” i ndëshkuan kundërshtarët për shpërdorimin e rasteve: me pak më shumë se 20 minuta për t’u luajtur, një krosim i fortë i Sebastian Szymanski u sulmua nga Lepaul, i cili me kokë nuk i la asnjë shans Safonov.
RENNES 3-1 PSG 😮💨
Breel Embolo scores in the final 10 minutes 🇨🇭 pic.twitter.com/P79HfvDQtG
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 13, 2026
Megjithatë, ndeshja u rihap brenda pak sekondash nga rifillimi, pasi PSG e çoi topin në krah te dhe krosimi i tij i devijuar u ul në mënyrë perfekte për Dembélé, që shënoi me kokë nga gjashtë metra. Skuadra e Luis Enrique filloi të bombardonte portën e Rennes, por Goncalo Ramos u ndal nga një pritje e shkëlqyer e Sambës, ndërsa Bradley Barcola kaloi përmes mbrojtjes, vetëm për të goditur jashtë. Në 10 minutat e fundit, Rennes vulosi pikët me një kundërsulm që përfundoi me Ludovic Blas që pasoi për Breel Embolo, i cili e shtyu topin në rrjetë me trup.
Fitorja i jep fund gjithashtu një serie prej katër humbjesh radhazi në përballjet direkte për Rennes, ndërsa për PSG-në tani janë vetëm katër fitore në tetë ndeshje në të gjitha kompeticionet.