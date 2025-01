Renditja UEFA, gara për vendin e pestë në Champions: Italia e dyta, ngjitet Spanja

Eliminimi i Bolonjës nga top 24 ekipet e Champions League erdhi me një fitore ndaj Borussia Dortmund. Një arritje historike për kuqeblutë në turneun më prestigjioz. Përveçse një favor për Milanin dhe Atalantën në garën për të hyrë në tetëshen më të mirë, këto janë pikë të rëndësishme për Italinë në renditjen e UEFA-s. Arritja në dy vendet e para do t’i garantonte Italisë një skuadër të pestë në edicionin e ardhshëm të Champions. Aktualisht, Italia renditet e dyta, pas Anglisë, dhe përpara Spanjës, Belgjikës dhe Portugalisë.

Spanja ngjitet

Një vit më parë, Italia e mbylli sezonin evropian në vend të parë, përpara Gjermanisë, duke siguruar kështu pjesëmarrjen e pesë skuadrave (Inter, Milan, Juventus, Atalanta dhe Bolonja) në edicionin aktual. Objektivi është që kjo të përsëritet. Në renditjen aktuale, një xhiro para përfundimit të fazës së parë së Champions dhe Europa League (Conference League tashmë ka përfunduar), Anglia kryeson me 17.10 pikë (fitore për Liverpool, Arsenal, Tottenham dhe Manchester United; humbje për Aston Villa dhe Manchester City). Italia vjen pas me 15.31 pikë, falë pesë fitoreve (Milan, Inter, Atalanta, Bolonja dhe Lazio), një barazimi (Juventus) dhe një humbjeje (Roma).

Spanja, ndërkohë, ngjitet në vendin e tretë me 13.93 pikë, duke regjistruar tre fitore (Real Madrid, Barcelona dhe Atletico Madrid) dhe tre humbje (Real Sociedad, Athletic Bilbao dhe Girona). Belgjika renditet e katërta me 12.75 pikë, falë fitores së Union St. Gilloise, barazimit të Club Brugge me Juventusin dhe humbjes së Anderlecht.

Portugalia bie

Portugalia ka rënë nga vendi i tretë në të pestin, duke qëndruar me 12.45 pikë. Klubet portugeze kanë pësuar humbje në të gjitha frontet: Benfica dhe Sporting Lisbona në Champions, Porto dhe Braga në Europa League.

Gjermania renditet e gjashta me 11.98 pikë, pas tre fitoreve (Eintracht, Leipzig dhe Stuttgart) dhe katër humbjeve (Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Bayern Munich dhe Dortmund). Në vendin e shtatë ndodhet Franca me 11.21 pikë (fitore për PSG dhe Monaco, barazim për Lyon, humbje për Lille, Brest dhe Nice). Top dhjetëshja mbyllet me Suedinë (9.88), Holandën (9.50) dhe Republikën Çeke (9.30).

Rivalët e vërtetë

Rruga është ende shumë e gjatë dhe pikët bonus për kalimin e tureve do të jenë thelbësore. Rivalët kryesorë priten të jenë Liga dhe Bundesliga. Kontributi i Lazios dhe Fiorentinës (të kualifikuara) dhe Romës (në prag të playoff-eve) do të jetë vendimtar. Kualifikimi i shtatë skuadrave italiane nga nëntë të mundshme në fazën e eliminimit direkt është shumë i rëndësishëm, pasi pikët e fituara ndahen me numrin e skuadrave pjesëmarrëse.