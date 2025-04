“Remuntada” Real në vendin e përmbysjeve tremb Arsenal: Bayern do fitoren në San Siro

Një hap në një kohë, një ndeshje në një kohë, por pa fundamentalizma. Inter që luan në tre fronte e di që duhet të menaxhojë energjitë dhe rotacionin, mjafton të mendosh për tensionin me të cilin Simone Inzaghi përjetoi fundin e ndeshjes kundër Cagliarit (“rri në vend”, “mos vrapo”, “mos vrapo”, frazat e kapura nga televizori, me frikën për të përballuar dëmtime të reja). Por nuk është ekzagjerim të thuhet se sezoni luhet në dy javët e ardhshme dhe për këtë arsye, domosdoshmërisht, do të duhet t’i besohet titullarëve në Champions League, kundër Bayern Munich, përjashtuar këtu lojtarët që mungojnë për shkak dëmtimesh.

Shumë e vështirë për Inter pavarësisht fitores 2-1 ndaj Bayern në Allianz Arena, sidoqoftë lajmi i mirë është rikuperimi i Federico Dimarcos, i cili do të mund të japë pak pushim për Carlos Augusto (që gjithsesi është kandidat për të hyrë gjatë lojës). Anësori u stërvit rregullisht me grupin pavarësisht akullit mbi kofshën e majtë pas zëvendësimit ndaj Cagliarit. Ky do të jetë ndryshimi i vetëm në krahasim me ndeshjen e parë, prandaj rikthehen Acerbi dhe Mkhitaryan dhe, natyrisht, ThuLa. Para takimit të kthimit me Bayern, vijnë lajme të mira nga stoli, ku mund të rishfaqet Taremi dhe ku Arnautovic duket se ka fituar atë formë që i mungonte deri tani. Zalewski i ka qetësuar të gjithë pas zëvendësimit të së shtunës dhe edhe ai, si Dimarco, është stërvitur me pjesën tjetër të skuadrës. Asgjë për Dumfries dhe Zielinski, do të rishihen më vonë.

Bayern i bindur për përmbysjen në San Siro

Nëse në deklaratat e nxituara të Bayern Munich pas humbjes ndaj Inter në ndeshjen e parë të çerekfinaleve të Champions u ndie një farë bezdie për festimet e zikaltërve – të tepërta sipas bavarezëve – nuk mund të thuhet që skuadra gjermane ka treguar më pas ndonjë frikë të madhe për ndeshjen e kthimit në San Siro, me fjalë që e normalizojnë përmbysjen që i nevojitet për të kaluar në gjysmëfinale.

“Unë e di që në fund ata festuan sikur kishin kaluar turin, por gjithçka është ende për t’u luajtur. Janë nëntëdhjetë minuta dhe vetëm një gol për të bërë”, kishte thënë Harry Kane pas rezultatit 1-2 në Allianz Arena. Në të njëjtën linjë Vincent Kompany: “Në fund të ndeshjes pashë që Interi festoi shumë. Është në rregull. Por është vetëm pjesa e parë.” Nga njëra anë, padyshim nevoja për të mbajtur lart moralin e Bayern, duke qenë se humbja erdhi në minutat e fundit, fare pak pasi kishin barazuar; nga ana tjetër, qartazi zhgënjimi i thellë për një ndeshje që, ndoshta, Bayerni e priste më të lehtë.

Mendim i ndërtuar në shifra

Jo se shpresat bavareze janë zbehur në ditët pasuese, mjafton të mendojmë çfarë tha Thomas Muller pas 2-2 në Klassiker kundër Dortmundit: “Kualifikimi është një ëndërr? Kam një mendim të kundërt për përkufizimin që i është dhënë ndeshjes së së mërkurës. Nuk do të duhet një mrekulli, kjo do të thoshte të ripërkufizohej kjo fjalë. Të fitosh një ndeshje në transfertë me një apo dy gola diferencë nuk është një mrekulli për Bayern Munich. Thjesht do të duhet një ndeshje e mirë, duke kujtuar që një fitore me një gol diferencë gjithsesi do të na çonte të paktën në shtesë”. Ky është ndërkaq mendimi i Kompany: “Tifozët kundër Interit dhe Dortmundit kanë parë 50 gjuajtje dhe disa raste të mëdha. Ne mund të shënojmë, jemi të rrezikshëm dhe mund ta shfrytëzojmë këtë.”

Real Madrid – Arsenal

Është përmbysje ose asgjë për kampionët në fuqi të Ligës së Kampionëve, Real Madridin, të mërkurën në mbrëmje, ku njerëzit e Carlo Ancelottit duhet të realizojnë përmbysjen më sensacionale kundër Arsenalit në ndeshjen e kthimit të çerekfinaleve për ta mbajtur gjallë ëndrrën e një “të ëmbli 16-të”. Mbajtësit e 15 Kupave të Europës u masakruan 3-0 në Emirates javën e kaluar, por Los Blancos tani kanë në anën e tyre faktorin e famshëm Bernabeu.

Ndërsa lodra e re vezulluese e Real, Kylian Mbappe, pret me durim golin e tij të parë ndonjëherë nga goditje e drejtpërdrejtë dënimi, lojtari prej 105 milionë £ i Arsenalit, Declan Rice, i dha kampionit të botës disa leksione për goditjet e dënimit në Londrën Veriore, duke shënuar dy gola të pabesueshëm nga topat e ndalur brenda 12 minutave. Edhe ish-mbrojtësi i majtë i Realit dhe ikona e goditjeve të dënimit, Roberto Carlos – i pranishëm në Emirates – duhet të ketë buzëqeshur kur Rice fillimisht harkoi një goditje të jashtëzakonshme rreth murit, përpara një të dytë “në pullë poste”, që u parapri nga goli i sulmuesit emergjent Mikel Merino me një finalizim të mrekullueshëm me prekjen e parë.

Ndërsa turma e euforike e Emirates festonte mbrëmjen më të famshme në kujtesën e stadiumit, Real Madrid – që nuk meritonte asgjë dhe nuk mori asgjë në Londrën Veriore – humbi ndeshjen e parë të një faze me eliminim direkt në Champions/ Kupën e Europës me tre apo më shumë gola diferencë për herë të pestë në historinë e saj. Los Blancos janë eliminuar në katër nga pesë rastet e mëparshme, por përjashtimi i vetëm ndodhi pikërisht ndaj një skuadre angleze, Derby County, ndaj të cilës humbën 4-1 në ndeshjen e parë të fazës së 1/16-ve të sezonit 1975-76, përpara se të përmbysnin me një 5-1 në të dytën.

Bernabeu, stadiumi i përmbysjeve

Siç mund të dëshmojnë Manchester City dhe Chelsea, netët e Champions në Bernabeu nuk janë aspak të parashikueshme, megjithatë ai 5-1 ndaj Derby mbetet vetëm një nga dy rastet kur Reali ka mposhtur një skuadër angleze me të paktën katër gola diferencë në këtë kompeticion – tjetra ishte një 4-0 në çerekfinale kundër Tottenham Hotspur në vitin 2011. Megjithatë, kampionët në fuqi arritën vetëm një gol në ndeshjen e fundjavës në La Liga ndaj Alavesit, ku Eduardo Camavinga shënoi golin e fitores përpara se Mbappe të ndëshkohej me karton të kuq, por që nga dhjetori i vitit 2018 – kundër CSKA Moskës – ata nuk kanë dështuar të shënojnë në shtëpi në Champions League.

Nga ana tjetër, Real Madrid ka pësuar të paktën një gol në secilën nga 10 ndeshjet e fundit europiane në Bernabeu, një melodi e ëmbël për veshët e një Arsenali që ndoshta nuk mund të mbështetet vetëm te mbrojtja e hekurt për të mbyllur punën në çerekfinale. Pasi sfiduan mungesat e Kai Havertz, Gabriel Jesus dhe Gabriel Magalhaes për të shkatërruar Realin në kryeqytetin anglez, djemtë e Mikel Arteta do të ishin më se të denjë për një vend në gjysmëfinale – një fazë që e kanë arritur vetëm dy herë më parë dhe jo që nga viti 2009.

Arsenal i pathyer në 9 ndeshje radhazi

Ndoshta e vetmja keqardhje e Arsenal nga ndeshja e parë është se nuk ndërtuan një epërsi më të madhe, duke pasur 11 goditje në portë atë natë – e ekzagjeruar në një ndeshje me eliminim direkt ndaj Real në UCL – dhe u rikthyen te shpërdorimi edhe fundjavën që shkoi. Një skuadër me shumë rotacione u detyrua të kënaqet me një pikë në barazimin 1-1 në derbin londinez kundër Brentford, një rezultat që e lë Liverpool vetëm dy fitore larg titullit të Premier League, dhe shanset e Arsenal mund të jenë edhe zyrtarisht të përfunduara këtë fundjavë nëse pësojnë një humbje të papritur ndaj Ipswich Town.

Megjithatë, ai barazim në shtëpi së paku zgjati serinë e Arsenal pa humbje në të gjitha kompeticionet në nëntë ndeshje, dhe Topçinjtë kanë shënuar në secilën nga tetë ndeshjet e fundit, duke ofruar një shpresë të vërtetë për një përsëritje të madhe në Madrid. Kanë kaluar 19 vite që kur një shpërthim individual karakteristik i Thierry Henry i dha Arsenal një fitore 1-0 në Bernabeu në vitin 2006, dhe gjigantët e Londrës së Veriut ende nuk kanë humbur ndaj Real Madrid në një ndeshje zyrtare, por ata mund ta lejojnë që kjo seri të ndërpritet dhe gjithsesi të festojnë eliminimin e kampionëve në fushën e tyre.