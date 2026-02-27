REL: Zgjedhjet e parakohshme në horizont për Kosovën?

Sikur të mos mjaftonin një palë zgjedhje të parakohshme dhjetorin e vitit të kaluar, dhe një vit i plotë i humbur legjislativ – siç ishte 2025 – partitë politike në Kosovë rrezikojnë të nisin fushatë zgjedhore përsëri brenda disa javësh, meqë nuk po gjejnë konsensus për një emër për president të vendit.
Kanë ngelur vetëm edhe pesë ditë deri në afatin e fundit kur Kuvendi i Kosovës duhet të votojë për ta zgjedhur presidentin e ri, përndryshe, sipas Kushtetutës, ai shpërndahet dhe shpallen zgjedhjet e reja.
Presidentes aktuale, Vjosa Osmani, i skadon mandati pesëvjeçar më 4 prill, por Kuvendi duhet të votojë për presidentin për mandatin e ri më së largu deri më 4 mars.
Presidentja e ka bërë të ditur synimin për një mandat shtesë, mirëpo votat e nevojshme duket se nuk i ka.
Ajo e fitoi mandatin e parë me propozimin e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), mirëpo kjo parti tani nuk e përmend emrin e saj. Partitë opozitare e kanë kritikuar me raste se ka qenë e njëashme në të mirë të LVV-së dhe nuk duket se kanë disponim për ta votuar për një tjetër mandat.
Por, këto parti as nuk po përmendin emra tjerë potencialë për pozitën e presidentit.
Deri më tani dihet se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, lider i partisë në pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), është takuar ndaras me liderët e partive kryesore opozitare: Bedri Hamzën e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe Lumir Abdixhikun e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).
Përparim pas takimeve nuk pati.
Analisti Rrahman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, i thotë Radios Evropa e Lirë (REL) se mungesa e transparencës e vë në dyshim seriozitetin e partive politike për ta zgjedhur presidentin e ri në kohë.
“Ndoshta ka një vullnet të fshehur mes partive politike, përfshirë edhe partinë më të madhe, Lëvizjen Vetëvendosje, që vendi të shkojë sërish në zgjedhje”, thotë Paçarizi.
Asnjë parti nuk përmend emra, megjithëse PDK-ja tha ditë më parë se ka një, por nuk e identifikoi me emër.
Kurti pretendoi ditë më parë se po bën “çdo përpjekje” për t’i shmangur zgjedhjet e parakohshme, por nuk tregoi se kush do të ishte kandidati i tij e as nëse do të mbështeste presidenten Osmani.
Kush u përmend për këtë pozitë?
Me ditë u përfol mundësia që në krye të shtetit të jetë ndonjë pjesëtar i familjes së heroit Adem Jashari, përfshirë edhe nga vetë zëvendëskryeministri Glauk Konjufca.
Megjithatë, anëtarë të kësaj familjeje e kanë bërë të qartë për media se nuk kanë ambicie për këtë pozitë.
Për dallim prej tyre, ish-ministri i Administratës Publike dhe i Arsimit, Arsim Bajrami, ka shprehur gatishmërinë për t’u bërë president.
Njëjtë, gatishmëri ka shprehur javë me parë edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, mirëpo partitë tjera nuk i kanë dhënë mbështetje.
Për të propozuar një kandidat për president duhet siguruar 30 nënshkrime deputetësh, ndërsa LVV-ja, e vetme, i ka 57 sosh.
Për zgjedhjen e kandidatit nevojiten të paktën 80 vota në njërin nga dy rundet e para, ose 61 në të tretin, prej 120 votave në total.
Sa janë gjasat për një marrëveshje?
Ka raportime se Kurti mund t’i takojë Hamzën dhe Abdixhikun përsëri të premten, në përpjekje për të arritur një marrëveshje.
Sipas Paçarizit, gjasat për një marrëveshje nuk duken edhe aq të mira.
“Ka gjasa të pajtohen, por përderisa nuk kemi pasur takime publike mes udhëheqësve të partive opozitare për t’u koordinuar apo pajtuar për një emër të cilin do t’ia vinin zotit Kurti në tavolinë…. nuk duket se sot mund të ketë marrëveshje”.
Megjithatë, ai nuk e përjashton se takimi i mundshëm i së premtes mund të prodhojë “lëvizje përpara, pajtim për parimet në kohën kur Jasharët kanë refuzuar dhe në kohën kur nuk e dimë qasjen e Kurtit ndaj presidentes Osmani”.
Sipas tij, më shumë se çdo gjë, çështjen e ndërlikon mungesa e bashkërendimit mes partive opozitare për një emër, të cilin do të mund t’ia paraqisnin kryeministrit Kurti.
“Kam frikë se më i vështirë është koordinimi ndërmjet PDK-së dhe LDK-së për kandidatin, sesa që Kurti do ta pranonte një kandidat konsensual për të cilin do të pajtoheshin partitë opozitare. Unë më shumë e shoh problemin te partitë opozitare, sesa te raporti me Kurtin në këtë kuptim”, shton ai.
Kështu, Kosova rrezikon të përballet me zgjedhje, pa i bërë ende një muaj prej kur u bë me Qeveri të re.
Kjo do të ishte një goditje tjetër për vendin, pasi këto do të ishin zgjedhjet e dyta të parakohshme brenda muajsh.
Organizata të shoqërisë civile kanë bërë thirrje që një proces i tillë të shmanget, duke kërkuar që interesi qytetar të vendoset para atij partiak.