Rekord historik për Taylor Swift, nderohet në Songwriters Hall of Fame

Taylor Swift ka shkruar një tjetër kapitull historik në karrierën e saj.
Këngëtarjau bë gruaja më e re që futet ndonjëherë në Songwriters Hall of Fame, gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve dhe pranimeve për vitin 2026, të mbajtur në New York.
Gjatë fjalimit emocionues të pranimit, Swift falënderoi familjen e saj për mbështetjen e pakushtëzuar ndër vite. Artistja kujtoi sakrificat e prindërve të saj, Scott dhe Andrea Swift, si dhe të vëllait Austin, të cilët u shpërngulën nga Pennsylvania në Nashville për të ndjekur ëndrrën e saj muzikore.
“Ju jeni arsyeja pse jam këtu sonte”, tha ajo mes emocionesh.
Swift bëhet gjithashtu artistja e parë që kalon nga fituesja e çmimit prestigjioz Hal David Starlight Award në vitin 2010 në anëtare të plotë të Songwriters Hall of Fame në vitin 2026. Ky vlerësim vjen 20 vite pas publikimit të këngës së saj debutuese “Tim McGraw”.
Ndër këngët që kontribuan në këtë nderim të veçantë përfshihen hitet “Love Story”, “Blank Space”, “Anti-Hero”, “All Too Well (10 Minute Version)” dhe “The Last Great American Dynasty”.
Artistja ka treguar më herët se shumë prej ideve të saj më të mira për këngë i kanë ardhur gjatë natës.
“Më vjen një ide dhe e kuptoj që nuk do të fle më. Shkoj te pianoja dhe filloj të shkruaj”, kishte rrëfyer ajo në një intervistë për CBS Sunday Morning.
Në ceremoninë e këtij viti u nderuan gjithashtu emra të njohur të industrisë muzikore si Gene Simmons dhe Paul Stanley nga grupi KISS, Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher “Tricky” Stewart, Walter Afanasieff, Terry Britten dhe Graham Lyle.
Paraqitja e Swift në këtë event vjen vetëm pak javë përpara martesës së saj të shumëpërfolur me yllin e NFL-së, Travis Kelce. Mediat raportojnë se çifti pritet të kurorëzojë dashurinë në New York gjatë fundjavës së 3 korrikut.