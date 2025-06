Reijnders te Manchester City: Tare kryen shitjen më të lartë të historisë së Milan

Tijjani Reijnders është gati t’i japë lamtumirën Milanit pas vetëm dy sezonesh. Mesfushori holandez do të jetë një lojtar i ri i Manchester City, me të cilin ka arritur një marrëveshje për një kontratë pesëvjeçare me 7 milionë euro neto në sezon. Marrëveshja mes dy klubeve është tashmë e përcaktuar mbi bazën e 70 milionë eurove, përfshirë bonuset: bëhet fjalë për shitjen më të lartë në historinë e Milan, duke kaluar 67 milionë eurot e përfituara në vitin 2009 për Kaká te Real Madrid.

Negociatat janë vendosur në ditët e fundit të kampionatit dhe kanë kaluar me shpejtësi në fazën përfundimtare. Mungojnë vetëm detajet e fundit për miratimin përfundimtar, i cili pritet deri më 10 qershor, afat i caktuar për regjistrimin e listave të skuadrave që do të marrin pjesë në Botërorin e ardhshëm për Klube. Ndër këto ndodhet edhe Manchester City, që ka shtyrë për të mbyllur gjithçka në kohë të shkurtër.

Guardiola e sheh si zëvendësuesin e De Bruyne

Vendimtare ishte dëshira e teknikut Pep Guardiola, i cili ka identifikuar te Reijnders përforcimin ideal për një mesfushë që ka humbur Kevin De Bruyne, i destinuar për te Napoli. Holandezi, protagonist i një sezoni të shkëlqyer pavarësisht vitit negativ të Milanit, ka realizuar 15 gola dhe 5 asistime dhe ka tërhequr interesin e klubeve më të mëdha evropiane.

Tare mbrohet me Modric

As ardhja e teknikut Massimiliano Allegri në pankinën kuqezi nuk e ka ndryshuar situatën. Milani ishte i vetëdijshëm për një largim të mundshëm dhe tashmë është vënë në lëvizje për ta zëvendësuar: në orët në vijim pritet firma e Luka Modric, i gatshëm të lidhet me klubin me një kontratë njëvjeçare me opsion për të dytin.

Plusvalenca e çmendur

Reijnders kishte ardhur te Milani në verën e vitit 2023 për 20,5 milionë euro të paguara te AZ Alkmaar. Një investim që është treguar i frytshëm si në aspektin teknik ashtu edhe në atë ekonomik, me një fitim kapital rekord vetëm një vit pas blerjes.

Transferimi i 25-vjeçarit përfaqëson gjithashtu një sinjal të fortë të strategjisë së re të klubit kuqezi, e diktuar nga fakti se pa pjesëmarrjen në kupat evropiane është e vështirë të mbahen lojtarët kryesorë: vlerësimi i profileve të rinj dhe shitja e tyre në kulmin e vlerës së tyre. Dhe Reijnders, për rendimentin dhe ndikimin, ishte më i spikaturi ndër të paktët që u shpëtuan nga sezoni i kaluar.