“Red Table Talk” u anulua nga Facebook

“Red Table Talk”, emisioni online i organizuar nga Jada Pinkett Smith, u anulua nga Facebook të mërkurën.

Seriali, i cili ishte i fundit i mbetur në FB Watch Original, ka përfunduar tashmë porosinë e tij origjinale dhe nuk do të rikthehet në transmetim. Producenti Westbrook tani është në kërkim të një shtëpie të re për shfaqjen, bashkë me Willow Smith dhe Adrienne Banfield-Norris, raporton Deadline.

Lëvizja vjen pas largimit të ish-shefit të Zhvillimit dhe Programimit Mina Lefevre nga Meta, mes fokusit të zhvendosur të kompanisë në krijimin e përvojave VR. Sipas Deadline, kompania mëmë e Facebook-ut po “del nga ai biznes” tërësisht.

Që nga fillimi në maj 2018, “Red Table Talk” ka luajtur disa momente ikonike në historinë e kulturës pop. Fansat panë veçanërisht Pinkett Smith dhe bashkëshortin e saj, Will Smith, duke diskutuar “ngatërresën” e saj romantike me këngëtarin August Alsina, së bashku me shuplakën e Oscars 2022.

Jordyn Woods gjithashtu u ul veçanërisht për një intervistë të përgjithshme në 2019 pasi ajo puthi Tristan Thompson në një festë. Modelja, , ishte shoqja më e mirë me Kylie Jenner në atë kohë, motra e së cilës Khloé Kardashian ishte në lidhje me lojtarin e NBA. “Duhet të kisha shkuar në shtëpi pas festës,” i tha ajo Pinkett-Smith. “Unë as nuk duhet të kisha qenë atje.” Të ftuar të tjerë përfshinin Demi Moore, Sandra Bullock, Kelly Osbourne dhe Ireland Baldwin.