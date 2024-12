Rebelët e shpallin Damaskun ‘qytet të çliruar’, thonë se Assad ka ikur

Rebelët sirianë e shpallën kryeqytetin sirian të Damaskut të “çliruar” në një deklaratë televizive të transmetuar në televizionin shtetëror të dielën, përcjell Gazeta Metro.

“Damasku është çliruar dhe tirani Bashar al-Assad është rrëzuar dhe të burgosurit e shtypur në burgjet e regjimit janë liruar”, tha një zëdhënës rebel i rrethuar nga afërsisht dhjetëra rebelë të tjerë.

“Ne kërkojmë nga njerëzit dhe luftëtarët që të mbrojnë të gjitha pronat në Sirinë e Lirë… rroftë Siria e lirë për të gjithë sirianët e të gjitha sekteve”, shtoi ai, raporton CNN.

Rebelët u zhvendosën për të kapur zyrat e medias shtetërore herët në mëngjes të dielën pasi hynë në Damask.

Një kërkim masiv është duke u zhvilluar për Bashar al-Assad me rebelët që marrin në pyetje oficerët ushtarakë sirianë dhe zyrtarët e inteligjencës që mund të kenë njohuri për lëvizjet e tij, sipas një burimi të njohur me operacionin e rebelëve.

