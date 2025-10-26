Real shënon 2, i anulohen 3, humb penallti por mposht Barcelonën: plas sherri në fund

Në javën e dhjetë të La Liga, Real Madrid jep goditjen e parë të rëndësishme në kampionat duke mposhtur 2-1 Barça në “El Clásico”. Në “Santiago Bernabéu”, “Los Blancos” zhbllokojnë ndeshjen me Kylian Mbappé në minutën e 22′(pas një goli të anuluar për francezin), më pas Fermín López barazon në minutën e 38′. Jude Bellingham i rikthen epërsinë skuadrës së tij në minutën e 43-të, dhe në fillim të pjesës së dytë Wojciech Szczesny neutralizon penalltinë e Mbappé. Real mbron fort e merr tri pikët, duke u ngritur në +5 në renditje.
“El Clasico” është i Real Madrid, Barcelona bie 2-1 në “Bernabeu”. Gjithçka ndodh që në minutën e parë: penallti për Real Madrid për një faull të Yamal ndaj Vinicius, më pas e anuluar pas kontrollit në VAR. Disa minuta më vonë Mbappé shënon një eurogol nga distanca, por edhe në këtë rast VAR-i e anulon për pozicion jashtë loje. Avantazhi i “Blancos” gjithsesi vjen në minutën e 22-të, sërish me Mbappé: francezi nis në kufi të pozicionit jashtë loje pas një pasimi perfekt nga Bellingham dhe mposht Szczesnyn me një diagonale të saktë.
Real Madrid dominon, por Barça gjen befasinë për të barazuar: shkëmbim mes Fermin Lopez dhe Rashford, me spanjollin që e mbyll aksionin duke goditur saktë dhe dërguar topin në rrjetën e Courtois për 1-1 në minutën e 38-të. Reagimi i skuadrës së Xabi Alonsos është i menjëhershëm: në minutën e 43-të Bellingham shfrytëzon topin e devijuar nga Militao dhe nga dy hapa larg firmos dopietën e “Blancos”, që vlen 2-1 në pushim.
Në fillim të pjesës së dytë “Merengues” kanë mundësinë të thellojnë rezultatin, kësaj here penalltia e akorduar mbetet në fuqi. Nga pika e bardhë Mbappé ngadalëson vrapimin, gjuan me të djathtën, por Szczesny e çon topin në këndore duke shmangur golin e tretë. Pas një tjetër goli të anuluar për Bellingham (sërish për pozicion jashtë loje) dhe Vinicius që nuk e pranon mirë zëvendësimin e tij, skuadra e drejtuar nga Flick përpiqet të rrisë intensitetin në kërkim të barazimit. Mysafirët provojnë edhe në shtesë, por vendasit mbrohen dhe marrin tri pikët. Në fund, në minutën e 100-të, Pedri merr kartonin e dytë të verdhë dhe përjashtohet, ndërsa tensionet shpërthejnë dhe stolat nxehen. Goditja e parë drejt titullit nga Real Madrid, që ngjitet në +5 ndaj Barcelonës: “Blancos” kryesojnë me 27 pikë, katalanasit ndjekin me 22.