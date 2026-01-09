Real mposht Atletico me një supergol të Valverde: tani sfidë me Barçën për Superkupën

Barcelona thërret, Real Madrid përgjigjet. Pas fitores 5-0 të katalanasve ndaj Athletic Bilbaos, Blancos mposhtin 2-1 Atletico Madrid në gjysmëfinalen tjetër dhe kualifikohen kështu në aktin final të Superkupës së Spanjës. Edhe pa Mbappé, skuadra e Xabi Alonsos fiton derbin falë supergolit të Valverde (2’) dhe golit të Rodrygo (55’): për Colchoneros nuk mjafton Sørloth (58’). Do të jetë edhe një herë Clasico që do të vendosë fituesin e trofeut.
Në King Abdullah Sports City të Xhedah zhvillohet gjysmëfinalja e dytë e Superkupës së Spanjës, pra derbi shumë i pritur mes Real Madrid dhe Atletico Madrid. Pas fishkëllimës së parë, Blancos kalojnë menjëherë në avantazh. Kanë kaluar vetëm një minutë e gjashtëmbëdhjetë sekonda kur Valverde mposht Oblak me një goditje të fuqishme nga distanca: uruguaiani ekzekuton një goditje dënimi me forcë mbresëlënëse dhe thyen dorezat e portierit kundërshtar. Në zonën tjetër është Courtois që shkëlqen me një pritje të jashtëzakonshme ndaj goditjes me kokë nga afër të Sørloth në minutën e 33’, me sulmuesin norvegjez që pak sekonda më pas shpërdoron edhe një rast tjetër për barazim.
Real shkon në 2-0 në minutën e 55’ falë golit të dytë të shënuar nga Rodrygo: braziliani i paraprin Le Normand dhe shënon me të djathtën, i shërbyer në thellësi nga një asist i shkëlqyer i Valverde. Colchoneros nuk dorëzohen dhe, vetëm tre minuta më vonë, ngushtojnë diferencën: golin e 2-1 e shënon Sørloth, këtë herë i saktë me kokë. Courtois i mohon më pas barazimin e mundshëm Griezmann në minutën e 83’, ndërsa një goditje e fuqishme me të djathtën nga Llorente kalon shumë pranë shtyllës në minutën e 88’. Fitorja në derbi i lejon kështu Real Madrid të sigurojë biletën për finalen që do të luhet të dielën, më 11 janar, sërish në Arabinë Saudite: kundërshtari do të jetë Barcelona, që një ditë më parë fitoi bindshëm 5-0 ndaj Athletic Bilbaos. Për të katërtin vit radhazi, do të jetë Clasico që do të vendosë fituesin e Superkupës spanjolle.