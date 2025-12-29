Real Madridi refuzon ofertën e Napolit për një sulmues

Real Madridi ka finalizuar tashmë largimin e Endrick Felipe, që pritet të jetë lëvizja e vetme e klubit gjatë afatit kalimtar dimëror. Megjithatë, ekzistonte mundësia që edhe Franco Mastantuono të largohej me huazim.
Mastantuono pati një fillim premtues në Real Madrid pas transferimit të tij nga River Plate gjatë verës, por muajt e fundit ka rënë në disfavor. Lëndimet kanë luajtur një rol, por realiteti është se Xabi Alonso nuk e sheh më si titullar të rregullt, një situatë e vështirë për të përballuar.
Mesfushori 18-vjeçar kërkon kohë të rregullt lojë për të siguruar vend në ekipin kombëtar të Argjentinës për Kupën e Botës 2026. Ai mund të ketë vështirësi të marrë minuta të shumta në ‘Bernabeu’, prandaj i ishte ofruar mundësia për të kaluar me huazim në Itali.
Sipas gazetës Marca, Napoli pyeti Real Madrid për mundësinë e huazimit të Mastantuonos për gjysmën e dytë të sezonit, por kërkesa u refuzua kategorikisht. Zyrtarët e Los Blancos e konsiderojnë atë si një lojtar të rëndësishëm, dhe arsyeja e mungesës së tij të fundit në fushë lidhet me dëmtimin që ende nuk është shëruar plotësisht.
Rikthimi i Rodrygo Goes e ka vënë Mastantuonon në disavantazh për të rikthyer vendin në formacionin titullar të Real Madrid, por me shumë ndeshje në vijim gjatë muajve të ardhshëm, ai do të ketë mundësi për të treguar vlerat e tij. Mastantuono shihet si një lojtar i së tashmes, një fakt i rëndësishëm duke pasur parasysh moshën e tij vetëm 18-vjeçare.
Real Madridi e ka në plan të llogarisë tek ai, prandaj kërkesa e Napolit u refuzua.