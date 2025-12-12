Real Madrid, ultimatum teknikut Xabi Alonso: çfarë i duhet për të shmangur shkarkimin

Qëndrimi i teknikut Xabi Alonso në pankinën e Real Madrid është varur në një fije dhe muaji dhjetor do të jetë me siguri vendimtar për të ardhmen e tij. Humbja në Champions League kundër Manchester City ka kontribuar në klimën e tensionuar që prej javësh ndihet në Madrid: tashmë kanë shpërthyer hipotezat për zëvendësuesit e mundshëm, por drejtuesit kanë dashur t’i japin spanjollit edhe pak kohë para se të marrin një vendim drastik.
Nuk ka shumë mundësi dhe gjithçka do të kalojë nëpërmjet ndeshjes kundër Alaves të dielën në mbrëmje. Sipas ‘La Sexta’ një humbje e Real Madrid do të sanksiononte shkarkimin e menjëhershëm të trajnerit pa pritur as fundin e vitit. Angazhimi në fakt nuk është i pamundur, por tani java ngarkohet me tension për të ardhmen e tij.
Xabi Alonso në rrezik shkarkimi
Një fitore kundër Manchester City në Champions League do t’i kishte dhënë trajnerit pak më shumë kohë për të rregulluar rrugën, por humbja kundër Guardiolës ka bërë që Real Madrid të vendosë një vijë të pakalueshme. Ndeshja kundër Alaves mund të jetë vendimtare sepse në rast humbjeje, pankina e Blancos do të shpërthente menjëherë, edhe sepse nuk mungojnë emrat e zëvendësuesve të mundshëm.
Humbja do të kompromentonte pothuajse krejtësisht fitoren e kampionatit, aktualisht i komanduar nga Barcelona, dhe presioni mbi Xabi Alonso ka mbërritur në majë. As fitorja nuk do ta shpëtonte plotësisht sepse nën lupë do të përfundonin ndeshjet e mbetura të këtij viti 2025, pra sedicesimi i finale të Kupës së Mbretit kundër Talavera (skuadër e divizionit të tretë) dhe angazhimi në kampionat me Sevilla. Nëse diçka do të shkonte keq në këtë itinerar atëherë në janar kundër Betis mund të ketë një trajner të ri në pankinën e Blancos.