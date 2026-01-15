Real Madrid turpërohet në Kupën e Mbretit: Arbeloa eliminohet nga ekipi i La Liga 2

Nuk mund të kishte debutim më të keq për epokën pas Xabi Alonso te Real Madrid: në daljen e parë, me teknikun e ri Arbeloa në stol, Blancos pësojnë një turpërim klasik duke u eliminuar keqazi nga e vogla Albacete (klub i kategorisë së dytë), duke marrë kritika të ashpra nga e gjithë shtypi spanjoll. Një humbje që kushton rrugëtimin në Kupën e Mbretit dhe që menjëherë vë në pikëpyetje kohezionin real të një dhome zhveshjeje plot kampionë, që askush nuk duket më se arrin ta menaxhojë pas largimit të Carlo Ancelottit.
Të gjithë prisnin një përgjigje në fushë pas polemikave dhe thashethemeve që pasuan menjëherë shkarkimin e Xabi Alonsos: përçarje mes trajnerit dhe skuadrës, disa senatorë të ndarë në shtëpi, një klimë përvëluese dhe e sëmurë, rroba të pista të shpalosura publikisht. Ilaçi i vetëm ishte rezultati, por në fund mungoi edhe ai, duke konfirmuar vështirësitë dhe një krizë që nuk është vetëm në letër. Humbja në Carlos Belmonte erdhi e saktë në kohë, e hidhur dhe tallëse, me një gol të Jefté në minutën e fundit që i eliminoi me trishtim Blancos në të tetat e finales.
Rënia e Real Madrid në Kupën e Mbretit: befasia e Albacete vjen në fund
Arbeloa bëri zgjedhjet e tij, duke hedhur në fushë një skuadër me rotacion të thellë, por nuk u shpërblye siç pritej: jashtë emra të mëdhenj si Mbappé, Bellingham dhe Courtois për shkak të shumë ndeshjeve radhazi, por rezultati është katastrofik. Albacete befasoi që në fillim duke kaluar dy herë në avantazh dhe minutat e fundit tregojnë dramën madrilene: në minutën e 91-të Gonzalo Garcia shënon golin e 2-2, por nuk mjafton; Jefté shpërthen Belmonte me 3-2 përfundimtare dhe e fundos Realin.
Shtypi spanjoll i pamëshirshëm: “Albacetazo”, neologjizmi i dështimit
“Turp”, “Një katastrofë”. Këta janë titujt që shoqërojnë menjëherë ngjarjen në shtypin spanjoll, që i hidhet pa mëshirë teknikut të ri Arbeloa, nga shumë i quajtur me nxitim “neo Mourinho”. Ka nga ata që folën për “Albacetazo”, një neologjizëm i krijuar posaçërisht për të theksuar edhe më shumë dështimin fillestar të menaxhimit të ri pas Xabi Alonsos, i cili, në dritën e asaj që u pa në fushë, për shumëkënd del me kokën lart dhe me shumë më pak përgjegjësi për një pjesë të parë sezoni që ishte larg pritshmërive fillestare.
Real ka humbur tashmë Superkupën dhe Kupën e Mbretit
Rrugëtimi i Real Madrid tani ndërlikohet edhe më shumë: i rrëzuar nga goditjet e rivalit të përjetshëm Barcelona në finalen e Superkupës Spanjolle, tani ka humbur edhe një tjetër objektiv herët, Kupën e Mbretit nga një skuadër që militon në Segunda División në vendin e 17-të. Mbetet një La Liga për t’u rindërtuar duke mbledhur copat dhe një Champions League aspak e sigurt për të provuar të fshijë gjithçka dhe të ofrojë një të ardhme më të qetë për një klub që, me largimin e Carlo Ancelottit, nuk ka gjetur më kush t’i menaxhojë kampionët dhe presionet.