Real Madrid, skandal për dëmtimin e Mbappé: “Kanë ekzaminuar gjurin e gabuar”

Real Madrid dyshohet se ka bërë një gabim në vlerësimin e parë të dëmtimit në gju të Kylian Mbappé. Ajo që ka ndezur debat është dyshimi se stafi mjekësor i klubit mund të ketë analizuar gjurin e gabuar, duke prodhuar një diagnozë krejtësisht të pasaktë: një situatë që e ka shtyrë sulmuesin francez të kërkojë një opinion të dytë në Paris.

Lajmi u raportua fillimisht nga gazetari francez Daniel Riolo gjatë emisionit After Foot në RMC dhe më pas u konfirmua edhe nga gazetari spanjoll Miguel Ángel Díaz i Cope.

Çfarë ndodhi?
Sipas rindërtimeve, diagnoza e dhënë nga Real Madrid nuk ishte e saktë dhe shkaktoi frustrim te lojtari: për këtë arsye Mbappé iu drejtua specialistit në Francë, Bertrand Sonnery-Cottet, i cili identifikoi problemin real dhe vendosi një program rikuperimi alternativ, duke shmangur operacionin falë një programi të synuar forcimi muskulor.

Díaz shtoi një detaj tronditës: në vlerësimin fillestar ishte analizuar gjuri i gabuar, ai i djathti në vend të të majtit, që ishte i dëmtuar. Një gabim që, nëse konfirmohet, do të ishte shumë i rëndë. Riolo lidhi gjithashtu këtë episod me ndryshimet e brendshme në stafin mjekësor, duke e cilësuar diagnozën si “katastrofike”, me rrezik për pasoja më serioze për lojtarin.

Vetë Kylian Mbappé ka treguar se ka kaluar një periudhë pasigurie, pa arritur të kuptojë origjinën e dhimbjes. Vetëm pas udhëtimit në Paris ka marrë përgjigje të qarta, duke deklaruar se tani është në rikuperim të plotë.

